Arrestation de l'usurpateur d'identité de Abdelmadjid Tebboune sur Facebook

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, ne possède pas de compte sur le réseau social Facebook, ont indiqué dimanche les services du Premier ministère, suite à l'apparition de "fausses informations" produites et diffusées via un faux compte Facebook usurpant l'identité de M. Tebboune et relayées par plusieurs organes de presse.

"Suite à l'apparition de fausses informations produites et diffusées via un faux compte Facebook usurpant l'identité du Premier ministre, les services du Premier ministre tiennent à informer l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle que monsieur Abdelmadjid Tebboune ne possède pas de compte sur ce réseau social", a précisé la même source. "'Tout en apportant un démenti formel aux informations et allégations relayées par plusieurs organes de presse sur la foi des publications provenant de ce faux compte, les services du Premier ministre précisent que la personne à l'origine de sa création a été appréhendée par les services de sécurité qui ont par ailleurs diligenté une enquête à l'effet d'apporter tous les éclaircissements nécessaires sur cette entreprise", a ajouté la même source. Les services du Premier ministre informent les médias et à travers eux, les citoyens, que la création d'un compte Facebook pour le Premier ministre "n'est pas à l'ordre du jour".