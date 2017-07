Amnesty International qualifie les propos d'Ouyahia de " choquants et scandaleux "

Amnesty International a réagit aux propos tenus, le 08 juillet, par Ahmed Ouyahia à l'égard des migrants subsahariens les qualifiants de "choquants et scandaleux" !

Pour Amnesty " de tels propos alimentent le racisme et favorisent la discrimination et le rejet de ces personnes. Nous rappelons à Monsieur Ouyahia que ces personnes ont fui les guerres, la violence et la pauvreté. Ils sont venus en Algérie chercher la paix et la sécurité. Il est de notre responsabilité de les accueillir, conformément aux textes internationaux signés et ratifiés par l'Algérie." pouvait-on lire dans le communiqué publié sur le site internet de l'ONG.

Pour rappel Ahmed Ouyahia avait tenu des propos jugés racistes à la chaîne de télévision d'Ennahar. " Ces étrangers en séjour irrégulier sont source de crime, de drogue et de plusieurs autres fléaux ", avait-il affirmé avant d'ajouter qu' " On ne dit pas aux autorités : jetez ces migrants à la mer ou au-delà des déserts. Mais le séjour en Algérie doit obéir à des règles. On ne laissera pas le peuple algérien souffrir de l’anarchie ".

