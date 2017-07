Sarzana (Italie) : les "réfugiés" algériens porteurs de milliards !!!

Dans une banale discussion contenue dans les commentaires pour la page d’un hôtel sur un site de réservation, on découvre d’importantes informations sur l’Italie, l’Algérie et l’état du monde en général.

TripAdvisor est un site qui sert à réserver des chambres d’hoôtel. On y trouve la description des hôtels et autres établissements qui offrent les services d’hébergement. Et sous les descriptions on trouve les commentaires des usagers, ceux qui ont déjà séjourné dans les établissements décrits.

Dans ces commentaires qui peuvent être signés ou anonymes il y a de tout. Mais on ne s’attend pas à une discussion qui contient d’importantes informations de politique et de géopolitique.

Ces jours-ci un échange contenu dans ce site a déclenché une forte discussion sur les médias sociaux en Italie. La discussion se déroule sur la page de l’hôtel Al Sant’Andrea (1) de la localité de Sarzana qui se trouve dans la région maritime de la Ligurie (Nord-Ouest de l’Italie).

Ci-dessous le commentaire du client qui signe avec le pseudonyme: Giacomo G.

"J’ai passé une seule nuit ... HEUREUSEMENT dans cet Hôtel: vieux et sale. Mais la chose la plus indécente c’est que j’ai payé pour dormir dans une situation dégradante !! En effet dans la structure il y avait 31 réfugiés algériens, vivant dans cet hôtel tranquillement, à jouer aux dominos et à regarder la télévision algérienne dans le hall ! Je ne vous dit pas: bon séjour à tous !".

Un commentaire au contenu profondément raciste, dans lequel le monsieur, qui garde l’anonymat comme tout bon lâche, considère dégradant pour lui le seul fait de séjourner dans un hotel où sont hébergé des réfugiés.

Commentaire auquel le Directeur général de la structure Mr Dario Tog répond en ces termes :

"A l’intention de nos des utilisateurs du site, je vous informe que ce que cette personne appelle des "réfugiés algériens" sont sont en fait l'équipage d'un navire de guerre qu'un chantier naval de notre région a vendu à la Marine algérienne.

Cinq navires pour une dizaine d'années de travail, 300 millions d'euros l'unité, l'équipage en formation pendant un an à la marine italienne séjourne dans notre hôtel. Ce sont des professionnels formés aux technologies les plus avancée, certains d’entre eux sont ingénieurs et, ces derniers temps, il y a aussi des colonels algériens pour assister à la remise officielle du vaisseau.

Ils quitteront l'hôtel à la dernière semaine de juin et, après une année de vie avec nous, je peux garantir leur correction absolue, ayant toujours gardé un comportement irréprochable (après tout ce sont militaires en mission...), montré du respect pour tous et toutes. Puis vient un touriste de niveau honteux comme vous, qui s’offense parce qu’ils jouent aux dominos dans le hall ou regardent la télévision algérienne ... Je parie que quand vous êtes à l'étranger vous êtes le type de touriste italien qui se plaint parce es spaghettis sont trop cuits trouve ou qu’il ne ne trouve pas le journal italien au petit déjeuné...

Je ne suis pas un soi-disant "bien-pensant", mais devant un commentaire si stupide et plein de racisme, je dois vous communiquer l'espoir de ne jamais vous revoir chez nous. Inutile de dire que je signalerai votre commentaire Trip Advisor pour propos racistes ...".

Un échange peu usuel dans les sites de réservations, où il est généralement question de confort et de rapport qualité prix dans les prestations hôtelière. Un échange riche en informations. Des informations presque d’ordre philosophique, politique et géostratégique.

On peut constater le racisme et la lâcheté des gens du genre du sinistre "Mr Giacomo c." qui cachés derrière leur clavier, profitent de l’anonymat pour distiller leur venins. Une autre information, d’ordre "philosophique", nous pouvons la tirer de la réponse du directeur. Où on nous confirme que si tu es en mesure de dépenser des millions tu ne rencontreras jamais le racisme et le mépris. Même si tu es Africain ou Asiatique. Même si tu te balades dans le hall d’un hôtel en claquettes et survêtement de l’équipe nationale algérienne, et même si tu joues au dominos en battant les pièces sur la table, de manière assez fastidieuse, comme le font souvent nos concitoyens.

Mais l’information la plus importante est d’ordre militaire, politique et économique. L’armée algérienne a commandé cinq navires de guerre à l’Italie. Cinq navires pour un total d’un milliard et demi. Cinq navires de guerre de grande dimension pour quoi faire ? Un milliard et demi qui ne pouvait pas être investi mieux, pour faire travailler des Algériens, au lieu d’enrichir les plus puissantes industries de guerre du monde ?

Un contrat d’importance nationale duquel on trouve peu ou pas du tout d’échos sur la presse nationale. La presse algérienne en a-t-elle parlé ? Le "Parlement algérien" en a-t-il parlé ? (les guillemets sont voulus)

Des achats de l’armée algérienne, ce sont le plus souvent les pays exportateurs à en parler. Les dépenses milliardaires de notre pays font la joie de Finmeccanica, le géant italien de l’industrie de la mort. Et ce que le directeur de l’hôtel a déclaré dans sa réponse il l’a surement lu dans la presse locale, qui a décrit les différentes commandes algériennes (ce ne sont pas les premiers) aux chantiers liguriens de Riva Trigoso et Muggiano comme "une vraie bouffée d’air pour la région"(2).

Le site britannique "Jane’s 360"(3) spécialisé en questions militaires, nous parle de dizaines de contrats passés dans les dernières années: Des sous-marins Kilo et des blindés T90 de Russie, des frégates de la TyssenKrup d’Allemagne, des pièces d’artillerie à longue portée de Chine, des navires de guerre Fincantieri et des hélicoptères Agusta d’Italie, des équipement de pointe des Etats Unis et autres commandes de Norvège, d’Espagne, et autres pays encore…

Le Stockholm International Peace Research Institute(SPIRI), lui, nous informe dans son rapport sur le business de la guerre que l’Algérie est l’un des plus grand importateurs d’armes au monde. Il est le premier en Afrique avec 30% du total des importation du continent, suivi de près par le Maroc, bien sûr. Une vraie frénésie de l’armement qui sert plus à assurer la protection et la bienveillance des puissances envers le régime qu’à assurer notre sécurité. Et, last but not least, à assurer quelques juteuses ristournes pour nos chers gouvernants. Entre temps le pays part à la dérive.

Tout ça nous ne le savons pas, parce que nous ne devons pas le savoir. Il y a ceux qui pensent à notre bien à notre place. Faisons leur confiance. Sachez seulement que si vous êtes en voyage dans un pays quelconque du monde industrialisé, si vous trouvez dans le hall d’un hôtel de seconde catégorie des types en ‘survet' vert et blanc, qui jouent aux dominos et regardent l’ENTV, ne vous étonnez pas. Ce ne sont pas des réfugiés. C’est juste que notre pays est en train d’enrichir l’économie de ce pays-là et d’appauvrir la nôtre.

Karim Metref

Notes

1. Page de l’Hotel Al Sant’Andrea de Sarzana: https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1065626-d4970589-Reviews-Hotel_Al_Sant_Andrea-Sarzana_Italian_Riviera_Liguria.html

2. Cité dans un article de Il Manifesto « Finché c’è guerra c’è speranza » Edition du mardi 8 août 2011. http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20110809/manip2pg/14/manip2pz/308103/

3. Jane’s 360: http://www.janes.com/article/search?query=Algeria

4. Rapport du SPIRI: « Trends IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2015 » http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf .