Le militant mozabite Salah Abbouna arrêté par la police espagnole

Salah Abbouna, Mouvement pour l'Autonomie du Mzab (MAM), a été arrêté par la police espagnole, annonce l'association Izmulen pour les droits du Mzab, dans un communiqué.

Ce mouvement mozabite soutient dans son communiqué que l'arrestation de Salah Abbouna a été sur la base d'"un mandat d'arrêt international lancé contre lui par le pouvoir algérien".

"Ce mandat d’arrêt est basé sur des accusations graves non fondées et un dossier vide fabriqué, et ce, dans le but de limiter les activités pacifiques du militant abbouna à l'étranger", ajoute Mohammed Dabouz, président de l'association Izmulen dans son communiqué.

Et de poursuivre : "Les services de sécurité en Algérie ont procédé à l'arrestation de tous les militants politiques ou des droits de l'homme mzabs qui ont dénoncé et condamné de manière pacifique les agissements de la police et de la gendarmerie algériennes dans les événements sanglants du Mzab, et la machine infernale de la répression et de la destruction de la société mzab".

L'organisation mozabite demande "aux autorités judiciaires et sécuritaires espagnoles la libération du militant Salah Abbouna en lui fournissant la protection et la sécurité dans le cadre de la garantie de ses droits humaines".

La rédaction