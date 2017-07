L'Opep s'inquiète du recul des prix du pétrole

Les prix du pétrole reculaient mercredi en cours d'échanges européens, les investisseurs engrangeant les bénéfices après une hausse marquée sur les deux dernières semaines et alors que les exportations de l'Opep auraient à nouveau augmenté.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 48,90 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 71 cents par rapport à la clôture de mardi.



Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'août cédait 73 cents à 46,34 dollars. Les cours de l'or noir reculaient après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis près d'un mois mardi, à 49,90 dollars pour le Brent et à 47,32 dollars pour le WTI.



"Les prix ont monté sur huit séances consécutives, ce qui représente la plus longue série depuis cinq ans", ont noté les analystes de Commerzbank.



"Le potentiel de hausse des prix devrait désormais être limité, notamment car les exportations de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) auraient augmenté pour le deuxième mois consécutif en juin", selon des informations de presse, ont rapporté les analystes de Commerbank.



L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, se sont accordés depuis le début de l'année pour limiter leur production et permettre au marché de retrouver l'équilibre, et la hausse des exportations du cartel pourrait signifier que ses membres ne se tiennent pas à l'accord ou que leurs réserves commerciales ne sont pas encore écoulées.



Cependant, certains analystes n'écartaient pas une nouvelle hausse des prix. "Les prix restent proches de leurs récents plus hauts, et le baril de Brent flirte avec le seuil psychologique des 50 dollars le baril. La baisse est-elle une simple pause avant une nouvelle hausse ?", s'est demandé Michael van Dulken, analyste chez Accendo Markets, qui a également noté que les marchés attendaient les données sur les réserves américaines, publiées jeudi un jour plus tard qu'à l'accoutumée en raison d'un jour férié le 4 juillet aux Etats-Unis.

