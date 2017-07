Le 05 Juillet

La confiscation de l'indépendance a commencé dès 1962 après l'arrivée des auteurs du coup de force sur des chars.

Indépendamment des chemins dont seul l'histoire connaît les conditions qui ont concouru à faire coïncider cette date avec le recouvrement de la souveraineté de l'Algérie (conception et concept qui mériteraient au passage d'être éclaircis et expliqués et surtout déchargés de la mission dont ils ont été chargés), cette date donc censée incarner l'espoir d'une liberté retrouvée, après une parenthèse qui s'est étendue sur plus d'un siècle et trente deux années, marquée par des tragédies des renoncements et des luttes face au phénomène le plus aliénant qu'est la colonisation. Bien des historiens nous ont peint au travers de leurs écrits des tableaux tragiques pour certains, idylliques pour d'autres et nuancé pour certains.