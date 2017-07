Le RCD veut une commission d’enquête sur la gestion du Club-des-Pins

Le groupe de députés du Rassemblement pour la culture et la démocratie s’active au sein de l’APN pour constituer une commission d’enquête sur la gestion du très prisé complexe du Club-des-Pins.

L’Algérien moyen n’a plus accès à ce territoire de villégiature situé à l’ouest d’Alger. Pour y entrer il faut appartenir à la nomenklatura. Crise oblige, les députés de ce parti demandent "la constitution d’une commission d’enquête parlementaire pour éclairer l’Assemblée Nationale sur la nécessité, en cette période d’austérité, de modifier le statut de l’EPIC résidence d’Etat du Sahel, en vue de supprimer ses subventions", indique le parti dans un communiqué.

Objectif ? Dresser un Etat des lieux des occupants de cette résidence d’Etat, "préciser les conditions et les modalités d’accès à une résidence permanente", "les conditions d’accès aux infrastructures et lieux de plaisance, comme les plages", s’informer sur "le montant du budget annuel affecté à chacune des infrastructures et leurs rentrées mais aussi "porter à la connaissance de la représentation nationale, les observations de la Cour des comptes et du commissaire aux comptes sur la gestion et la régularité des opérations de l’EPIC résidence d’Etat du Sahel."

Un vaste chantier de salubrité publique. Seulement le RCD n’a que neuf députés, alors qu’il en faut 20 pour constituer une commission d’enquête.

Alors, les députés du RCD s’emploie au travail de coulisses pour faire rallier des députés à son projet. Dans son communiqué, le RCD justifie sa démarche par la crise financière et la nécessité d’une rationalisation des "choix budgétaires".

Les députés du RCD réussiront-ils à convaincre les locataires de l'hémicyle Zighout-Youssef ?

