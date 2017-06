Bibliothèques populaires itinérantes (le livre en partage) pour Bouzeguène

Appel à contributions pour la constitution d'une bibliothèque populaire à Bouzeguène (TIzi-Ouzou)

Mesdames et Messieurs les membres des comités des villages, des associations des transporteurs publics de voyageurs, acteurs et moteurs associatifs de la région de Bouzèguene. Alors que la coalition des cultures s’impose de manière irrémédiable, nul parmi nous ne peut ignorer l’importance de la lecture au sein de toute société. Le constat est pourtant établi : la culture de l’écrit et de la lecture est reléguée au dernier rang de nos priorités. Or, nous tous connaissons les vertus de la lecture. En effet, elles sont innombrables : elle apaise les mœurs, canalise la fougue des jeunes et leur évite de sombrer dans la violence. Elle empêche la brutalité d’exprimer et fait du peuple lecteur celui qui détient un savoir-vivre certain et avéré. Dans le sens purement littéraire et sans divagation aucune, tout nous amène à affirmer que le livre joue un rôle plus que déterminant dans l’éducation et la cohésion sociale.

Le projet de créer des bibliothèques multiples, itinérantes et à la portée de tous les Bouzeguénois est novateur, prometteur et porteur de vraies valeurs humanistes. La plus noble parmi elles toutes englobe la notion du partage. Ce projet repose sur deux leviers fondamentaux : la contribution et l’implication de tout un chacun et le partage du livre entre nous tous. L’idée est à deux étapes : elle consiste à instaurer une réelle culture de la lecture à l’échelle de toutes les composantes de la société bouzeguénoise, toutes générations confondues. Des livres doivent être présents partout, dans les transports en commun, les salles publiques telles que les cafés, les magasins fréquentés par les femmes. Nul ne doit être exclu et les écrits doivent être librement et gratuitement accessibles à tous. Ainsi, un livre pourra voyager d’un endroit à un autre et passera d’une main à une autre.

L’autre facteur qui conditionnera la réussite de ce projet sera également la fourniture en livres et écrits. Nous lançons donc appel solennel à toutes les forces vives de la région. Les points-relais que seront les cafés, les véhicules de transport en commun et les lieux fréquentés par le grand public auront besoin de l’implication et le volontariat des gérants de tous ces lieux. Ainsi, ils se feront les relayeurs des livres où les usagers et lecteurs pourront les trouver, les feuilleter et les déposer ailleurs s’ils sont en déplacement.

Enfin, la matière à lire et les livres ont un coût non-négligeable. Ainsi, le concours de notre diaspora établie à l’étranger sera particulièrement vital. Si, lors d’un séjour auprès des siens, chacun d’entre vous se saisit de l’occasion pour emmener dans ses bagages deux à trois livres à Bouzeguene, et vu le nombre de voyages qui s’effectuent durant chaque année, l’objectif sera atteint par milliers d’ouvrages en un temps record.

Comptant sur votre soutien, nous restons à la disposition de toute personne physique ou morale désirant apporter sa pierre à l’édifice. Nous précisons que l'assemblée populaire est partie prenante de l'opération. Aussi, ceux qui souhaitent y participer doivent savoir que les livres sont à déposer au Centre culturel de Bouzeguène où un lieu leur est déjà dédié.

Kamel Tarouiht