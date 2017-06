Pas de sécheresse, les barrages sont remplis d'eau, selon M. Necid

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé mercredi à Alger que le taux de remplissage des barrages au niveau national avait atteint 68 %.

Que les Algériens se rassurent, ils n'auront pas soif cet été. Dans un plan de com offensif le patron du département de l'eau a donné ses garanties que des mesures sont dans les papiers pour satisfaire les consommateurs. Le ministre a déclaré à la presse qu'une réunion nationale des responsables du secteur était prévue pour la semaine prochaine à l'effet de prendre des mesures palpables pour aplanir les difficultés auxquels font face certaines wilayas en matière de distribution de l'eau.

La réunion se penchera sur la recherche de solutions à prendre durant la saison estivale où la demande en eau est en hausse, a précisé le ministre.

Mais pas de panique ! "Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un approvisionnement permanent et adéquat de l'eau au profit des citoyens même si cela requiert la mobilisation des citerne de l'entreprise Algérienne des Eaux (ADE) afin d'atténuer la perturbation d'approvisionnement que connaissent certaines wilayas", a ajouté le ministre.

Concernant les perturbations dans le domaine de distribution, le ministre a reconnu les difficultés que connaissent certaines wilayas concernant l'approvisionnement en cette ressource vitale. "Le nombre de wilayas qui souffrent de problèmes de distribution ne dépasse pas 10, particulièrement dans la région est du pays", a souligné le ministre.

M. Necib a également indiqué que les services du ministère avaient "déterminé les causes dans chaque wilaya et oeuvrent à la résolution de ce problème". Voilà, ces wilayas n'ont plus qu'à patienter en attendant que l'eau coule de nouveau dans leurs robinets.

La rédaction avec APS