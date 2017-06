Convergence organise un concert exceptionnel avec Rabah Asma à Wattrelos (Nord de la France) !

Pour clôturer ses activités 2017, l’association Convergence a mis les petits plats dans les grands. En plus d’une belle animation avec de la danse et des surprises, l’icône de la chanson Kabyle Rabah Asma donnera un concert ce vendredi 30 juin 2017 à 19h.

Née de la volonté d’un groupe d’amis du Nord de la France, l’association Convergences a vu le jour en 1999. Constituée de bénévoles passionnés, cette dernière a pour objectifs de promouvoir la culture berbère et d’œuvrer pour l’amitié entre les peuples.

En plus de proposer des cours de langue et de danse, l’association organise de nombreux évènements tels que des concerts, spectacles et sorties culturelles.

De plus, l'association Convergences œuvre contre toutes sortes de discriminations, y compris l'inégalité homme/femme. Il s'agit pour cette structure de générer du lien social et de faciliter pour tous, l'accès à la Culture.

Le célèbre Ballet Berbère de Wattrelos, véritable vitrine de l’association fût crée dès les années 2000. Succès grandissant, ce ballet continue d’être sollicité pour des manifestations culturelles et associatives en France, mais également en Algérie, où il est régulièrement invité durant le festival arabo-africain de danses folkloriques.

Enfin, la troupe de danse, gérée par Sabine Amara, offre des chorégraphies de toute beauté lors de concerts de célèbres chanteurs comme Mohamed Allaoua, Takfarinas, Idir, et sera ce vendredi aux côtés de Rabah Asma.

Alors amis du Nord, ne manquez pas ce grand rendez-vous !

Nassima Chillaoui

Salle Roger Salengro à Wattrelos, nord de la France

2, rue Émile Basly

Informations et réservations au 03 20 82 95 28 ou 06 60 80 37 77

Tarif Adhérents : 10€

Préventes : 12€

Sur place : 15€

Buvette avec petite restauration sur place.