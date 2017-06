TV satellitaire à vision kabyle : l’annonce se fera le 1er juillet à Montréal

Le samedi 1er juillet sera annoncé officiellement et publiquement à Montréal un nouveau projet tant attendu par les Kabyles soucieux de l’état désastreux dans lequel sont plongées leur langue et leurs valeurs. Il s’agit d’une télévision à vision et au contenu exclusivement kabyle. Une chaîne TV satellitaire qui sera captée partout en Kabylie et dans la diaspora ou réside une forte communauté kabyle.

C’est ce que vient d’annoncer les fondateurs de la TQ5 Média, une société à actions, nouvellement enregistrée au Québec, dans la métropole Montréalaise.

Dans le compte Facebook de TQ5 Média, on peut ceci :

"Soucieux du devenir de notre peuple et de son identité, comme à l'habitude de nos aïeuls, les fondateurs de TQ5 TV, avons décidé à poser les premières pierres afin de fonder les premiers jalons de la télévision kabyle indépendante, à pérenniser la richesse et la diversité du secteur audiovisuel et cinématographique de notre chère patrie et en faire une locomotive de l'essor pluridimensionnel de la Kabylie et un porte-voix de ses libertés".

Et de poursuivre : "Les programmes de la TQ5, aussi riches que n'importe quelle autre télévision généraliste à la pointe de l'intérêt, participeront à l'éveil et à la délivrance de millions de nos frères et sœurs, assaillis par tant de déni et de violence identitaires, culturels et sociétaux".

Le projet de TV kabyle se veut une mission salutaire, utile et agréable à tous et particulièrement aux montagnards du Djurdjura, de la Soummam et des Bibans, qui se noient malheureusement dans la mondialisation; noyade accentuée par la plaie de l'injuste volonté de les assimiler à une culture qui n'est pas la leur et que les plus braves d'entre nous continueront à rejeter aux prix forts de sacrifices et d'atteintes à notre intégrité morale, physique et mentale.

L’équipe fondatrice de TQ5 TV, pure héritière de cette soif de liberté de disposer de soi a, depuis des mois, travaillé durement avec cette hargneuse conviction que l'investissement mérite tous les espoirs et qu'un élan de solidarité militante jaillira du fonds de chacun d'entre les kabyles jaloux et soucieux de leur devenir afin de le porter à bras le corps et l'asseoir au-devant du développement et de l'épanouissement de notre destin.

Les fondateurs de TQ5 TV croient énergiquement à cet élan de solidarité militante. En conséquence ils travailleront d’arrache-pied pour ne pas décevoir en réalisant le développement et l'épanouissement de l’être kabyle pour que ses lendemains ne seront qu'anoblis par une telle solidarité fraternelle.

A la question du comment compte fonctionner la TQ5 TV quand on sait que les chaines de TV sont budgétivores, ses fondateurs répondent sans ambages comme ceci :

"En plus de l'effort militant que nous sollicitons en chacun de la fratrie kabyle pour le lancement de TQ5 Média et sa dotation en installations de haute pointe, nous assurons que la future télévision proposera aussi la possibilité à chaque Kabyle d'y investir en qualité d'actionnaire avec droit de vote, comme dans une entité économique soumise aux règles de saine gestion et aux standards de rentabilité financière".

Et de poursuivre : "Pour ce faire, nous avons scruté une longue liste de patriotes, à la recherche de ce potentiel actionnaire et d'où des milliers de noms sont prêts à se lancer et avec lesquels nous voudrions sceller de nouvelles règles intelligentes de gestion de l'affaire publique kabyle en y adjoignant l'intérêt économique ainsi qu'à tous nos futurs accomplissements et exploits".

Et de conclure: "Pour de plus amples détails sur cette majestueuse entreprise et belle aventure vers notre délivrance, des séances de présentation auront lieu dans les prochaines semaines jusqu’à la fin de l’année, à Montréal, Ottawa, Québec, Philadelphie, Washington, San Francesco, Paris, Lyon, Mulhouse, Londres, en Allemagne, en Afrique du Sud et en Kabylie".

La première séance d'information sera organisée le 1er juillet 2017 à 14h au Centre Humaniste du Québec, sis 1225 boulevard St-Joseph Est, Montréal. Le public est convié à cette rencontre autour d'un café, thé, boissons et gâteaux, pour avoir une idée plus précise sur cette nouvelle chaine kabyle. Un exposé détaillé sera présenté par les fondateurs et qui couvre plusieurs aspects du projet; technique, finance, administrative, communication, production, … Des réponses seront données à toutes les questions éventuelles dont la date du lancement des premières diffusions de la TQ5 TV.

Des personnalités kabyles, œuvrant dans divers domaines, ont déjà exprimé leurs joies et leur points de vues quant à la naissance de la première vraie télévision à vision et au contenu exclusivement kabyle. Vous pouvez voir leurs interventions dans la page officielle facebook de TQ5 TV dont l’adresse est : www.facebook.com/taq.tv. Il s’agit de :

Madjid Boutemeur, professeur des universités et chercheur en physique des particules au CERN (Centre européen en Recherche Nucléaire),

Said Chemakh, enseignant chercheur au département de langue et culture amazigh à l’université de Tizi-Ouzou,

Kamira Nait Cid, présidente du CMA (Congrès Mondial Amazigh),

Abdellaziz Madjid, professeur et chercheur en réchauffement climatique établi en Allemagne. Il est l’inventeur de la provocation de la pluie artificielle,

Mohand Belkacem, consultant, formateur et chef de projet en IT (Information Technology) et un des pionniers de la vulgarisation de la langue Kabyle à travers les nouvelles technologies.

Service Communications

TQ5 Media

Montréal, 27 juin 2017