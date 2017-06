Mondial-2022: un pot-de-vin de 2 millions USD versés à l'enfant d'un membre de la Fifa

Deux millions de dollars américains auraient été versés à la fille de 10 ans d'un membre de la Fifa avant l'attribution du Mondial-2022 au Qatar, affirme le quotidien allemand Bild qui publie à partir de mardi le rapport de l'enquêteur indépendant Michael Garcia.

Dans un extrait de l'article publié lundi soir, le journal à grand tirage assure s'être procuré le rapport de plus de 400 pages de l'ex-procureur américain sur l'attribution des Mondiaux de foot au Qatar et à la Russie et qui n'a jamais été publié par la Fifa.

Selon Bild, ce rapport Garcia révèle qu'"un ancien membre exécutif (de l'instance mondiale, ndlr) a félicité des membres de la Fédération qatarie et les a remerciés par mail pour un virement de plusieurs centaines de milliers d'euros" juste après l'attribution de la compétition au Qatar, écrit Bild.

"Deux millions de dollars de provenance inconnue ont en outre atterri sur le livret d'épargne de la fille de 10 ans d'un membre de la Fifa", poursuit le quotidien allemand.

Bild ajoute que "trois membres exécutifs de la Fifa disposant d'un droit de vote sont allés à une fête à Rio dans un jet privé de la Fédération qatarie de foot avant le vote pour l'attribution de la compétition".

Contactée par l'AFP, la Fifa ne souhaitait "pas réagir à chaud" lundi soir, selon un porte-parole. Le plus grand centre sportif du monde, "Aspire Academy", une organisation qatarie, a également "été impliqué de manière décisive dans la manipulation des membres de la Fifa disposant d'un droit de vote", complète le journal.

L'attribution de l'organisation du Mondial-2022 au Qatar, décidée fin 2010, fait polémique depuis le début et est entourée de forts soupçons de corruption.

Une enquête interne, conduite par l'ex-procureur américain Michael Garcia, a été menée. La chambre de jugement de la commission d'éthique de la Fifa y a noté des comportements suspects mais pas de nature à remettre en cause l'attribution des deux tournois.

Fin 2014, Michael Garcia avait claqué la porte en estimant que la lecture de son rapport, publié en partie seulement, avait été partielle et partiale.

Les deux anciens présidents de la chambre d'instruction et de jugement de la commission d'éthique de la Fifa, le Suisse Cornel Borbély et l'Allemand Hans-Joachim Eckert, se sont toujours opposés à la publication complète du rapport Garcia estimant que celle-ci n'était pas juridiquement possible ni souhaitable dans la mesure où des procédures sont encore en cours concernant des personnes visées par le rapport.

Les mandats de 4 ans de MM. Borbély et Eckert à la tête de la justice interne de la Fifa sont arrivés à leur terme en mai et n'ont pas été renouvelés. Les deux magistrats ont été remplacés respectivement par une magistrate colombienne et par l'ancien président grec de la Cour européenne de justice.

AFP