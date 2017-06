Bientôt, la construction d'une École nationale d'équitation à Tiaret

Étant le berceau originel du noble équidé et formateur de plusieurs générations de champions d'équitation de renommée qui dépassent les frontières de l'Algérie, le Centre nationale d'élevage équin de Chaouchaoua va enfin bénéficier d'une école équestre, selon une source locale.

En effet, Initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce projet, s'il venait à être concrétisé, sera le premier en Algérie, étant donné que le pays n'en possède point de pareille après l'annulation de celle de Blida.

Le site dont la gestion va être transféré à la Conservation des forêts et la Direction de la Jeunesse et des Sports et va bénéficié d’opérations de réfection portant notamment sur l’aménagement des écuries et des pistes de course, la rénovation des conduites de l’eau potable et des eaux usées, tout comme celles de construction d’un entrepôt d’aliments pour les chevaux, selon la même source.

Une telle école va sans doute contrecarrer la privatisation de ce joyaux qui fait couler la salive de certains cercles influents dans la wilaya qui continuent à tisser leur toile au sein de la jumenterie.

De Tiaret, Khaled Ouragh