Le bon, l’obséquieuse et les truands

A l'APN, une députée FLN Khaira, Bounadja, a voulu interdire l'utilisation de tamazight.

En ce 25 juin, 19 ans après l'assassinat de Lounes Matoub, le rebelle artiste kabyle, des "algériens" frauduleusement élus de surcroît, ont encore de l'urticaire à l'écoute de la langue amazighe (berbère), kabyle devrais-je dire, puisque il ne reste plus aucune ethnie berbère qui parle, revendique et assume fièrement son refus de soumission à l'envahisseur arabe et musulman en Afrique du Nord.