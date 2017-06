Le Dr Amar Mahmoudi, un grand intellectuel s'en va !

Le Dr Amar Mahmoudi est décédé aujourd'hui vendredi à l'âge de 79 ans des suites d'une maladie.

Le Dr Amar Mahmoudi, enseignant de linguistique à l’université de Tiaret en retraite, ex-directeur de l’annexe de la bibliothèque nationale Jacques-Berque de Frenda, pendant plus de six années, soit jusqu’en 2010, était aussi un magicien virtuose de la grammaire arabe. Spécialiste émérite des rapports des sociétés maghrébines avec l’histoire et l’identité dans la philosophie et la philologie, il est également un grand spécialiste des études Khaldouniennes.

Mahmoudi Amar a écrit de nombreux articles et réalisé des conférences sur Ibn Khaldoun et il a achevé un important travail de recherche sur la syntaxe (ou la racine des mots) de la langue araméenne. Pour les peu instruits du sujet que nous sommes, l’universitaire affable expliquait que c’est cette "langue morte" (araméen) qui a dans la nuit des temps donnée naissance au phénicien et à l’arabe…

il a aussi, à son actif, un travail de recherche pour le compte de l’ONU en collaboration avec le linguiste Farid Benramdane.

De Tiaret, Nour Eddine Merabet