Le Qatar sommé par l’Arabie saoudite et l’Egypte de fermer Al Jazeera

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont envoyé au Qatar leurs exigences. Ils lui demandent notamment de fermer la chaîne de télévision Al Jazeera et de réduire ses relations avec l'Iran.

L'étau se resserre sur le Qatar. Plus le temps aux effets de manches. Les quatre Etats réclament que le Qatar la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera, de rompre tout lien avec les Frères musulmans, l'Etat islamique, Al Qaïda, le Hezbollah et le Front Fateh al Cham (ancienne branche syrienne d'Al Qaïda). Et exigent la fermeture d'une base militaire turque au Qatar, ainsi que l'extradition de toutes les personnes considérées comme terroristes.

On ignore si le Qatar va s'exécuter mais il a dix jours pour accepter ou non ces requêtes, transmises par le biais du Koweït, qui joue un rôle de médiateur dans la crise. Il est manifeste que les monarchies du Golfe ont décidé de faire taire Al Jazeera, un média pourtant islamiste qui a servi de propagande à Ben Laden, mais aussi aux mouvements islamistes de tous bords. Après son putsch, le maréchal Al Sissi a embastillé de nombreux journalistes de cette chaîne et fermé sa représentation au Caire. Les autres pays de la conjuration arabe n'ont jamais apprécié, eux aussi, le ton de cette chaîne.

L'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe, ainsi que l'Egypte et le Yémen, ont rompu début juin leurs relations avec l'émirat, qu'ils accusent de soutien au terrorisme, puis fermé toutes leurs frontières aériennes, maritimes et terrestres.

Le président américain Donald Trump affiche une position sévère à l'encontre du Qatar, qu'il accuse d'être un parrain "à haut niveau" du terrorisme, mais il a aussi offert son aide aux parties impliquées pour résoudre leurs divergences. Pour autant Trump a fait signer à ce payer un juteux contrat d'armement de 12 milliars de dollars.

Ankara soutient, quant à lui, Doha depuis le début de la crise. Un premier bateau turc chargé de denrées alimentaires a appareillé jeudi à destination du Qatar, où sont arrivés quelques soldats et des véhicules blindés turcs. Le Maroc a également envoyé des denrées alimentaires au Qatar. Quant à l'Algérie, elle a appelé au dialogue et s'est gardé de toute immixtion dans cette crise qui pourrit les relations dans le Golfe.

La rédaction avec Reuters et AFP

