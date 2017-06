Aït Menguellet, Azal Belkadi et Ezza au Festival Tamazgha à Marseille

Les 23 et 24 juin 2017 au Théâtre de la Sucrière à Marseille. Un rendez-vous unique en son genre traversant frontières et générations…

Le festival Tamazgha est produit par Sud Culture, une association créée par des passionnés de musique réunis autour d’un projet de valorisation de patrimoine musical et culturel nord-africain, en particulier berbère. Entre mémoire des traditions et métissages actuels, le festival se déroule selon un concept d’expression partagée, mêlant professionnels et amateurs, musiciens et mélomanes, petits et grands.

Le festival illustre depuis sa création en 2006, une certaine volonté de rendre la culture accessible à tous, en offrant une programmation ambitieuse réunissant valeurs montantes et artistes confirmés.

Vendredi 23 juin 2017, à partir de 22h, deux concerts : Azal Belkadi et Ezza

Au Théâtre de la Sucrière 246; rue de Lyon 13015 Marseille

Azal Belkadi : Artiste peintre et chanteur lyrique en même temps. Issu d’une histoire de souffrance, exilé de sa terre Kabyle à Paris, il chante les très anciens chants Kabyles, Berbères ... avec une force et une communion pratiquement mystique. Azal a donné des concerts parisiens à l’Européen, au Cabaret Sauvage ... Telle la foudre s’abattant sur l’olivier, sa voix tranche l’atmosphère. Les sonorités se suivent et ne ressemblent pas. Il passe du grave au festif. Azal passe des montagnes de Kabylie au pays Amazigh dans les Aurès. Nul ne peut rêver meilleur voyage. Azal chante aussi le souvenir lointain mais vivace d’une enfance en Kabylie. Une enfance partagée entre la gravité du monde des hommes et la finesse du huis clos de la fontaine du village. Ses chants font vibrer et donnent la chair de poule aux hommes les plus déterminés.

Ezza : Partant d'Agadez, Azawad, puis le monde, la musique touareg a grandi avec Tinariwen et elle vit désormais avec Ezza. Se détachant de ses illustres prédécesseurs, le power trio EZZA transforme et amène la musique touareg hors des sentiers convenus, mêlant sans concessions sonorités rock modernes, pulse africaine, rythmiques transes, et groove implacable.

Samedi 24 juin 2017, à partir de 22h, un concert exceptionnel avec Lounis Aït Menguellet 1967-2017, 50 années de poésie en chansons

Au Théâtre de la Sucrière 246, rue de Lyon 13015 Marseille.