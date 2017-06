Une nouvelle société dédiée à la distribution de l'électricité et du gaz en Algérie

La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC) est désormais la nouvelle entité chargée du métier de la distribution de l'électricité et du gaz sur tout le territoire national, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

Créée dans le cadre de la mise en vigueur de la nouvelle organisation de l'activité de distribution de l'électricité et du gaz, décidée par les pouvoirs publics, la SDC est le résultat de la fusion-absorption par cette dernière des sociétés de distribution de l'Est (SDE) et de l'Ouest (SDO) d'une part, et le rattachement de la société de distribution d'Alger (SDA) en tant que filiale, d'une autre part, précise la même source.

Ainsi, le métier de la distribution relève, désormais, d'une seule entité rassemblée dans la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC) qui a la responsabilité de la distribution de l'énergie électrique et gazière et de la satisfaction des besoins de la clientèle aux conditions requises du coût, de la qualité de service et de la sécurité, note le communiqué.

Cette nouvelle configuration organisationnelle inaugure "une étape charnière pour le secteur de la distribution qui aura, dès lors, à mettre en œuvre une stratégie qui s'intègre dans la dynamique du changement qui s'opère dans l'environnement économique du pays et répond aux attentes et aux exigences de la clientèle", souligne la société.

La création de cette nouvelle entité a également pour objectif essentiel "la mutualisation des expériences des distributeurs et l'harmonisation de leur façon de faire, et ce, dans l'objectif d'en améliorer l'efficience et l'efficacité et répondre ainsi à la vision des pouvoirs publics d'en faire un instrument de relèvement de la qualité du service rendu à la collectivité".

Ayant son siège à Blida, la SDC couvre la totalité du territoire national, et ce, à travers une filiale qui est la société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger (SDA), et deux régions de distribution de l'électricité et du gaz de l'est et l'ouest, ainsi que 14 directions de distribution du centre.

Grace à ses 28.875 agents et par le biais de 52 directions de distribution et 355 agences commerciales, la SDC développe ses réseaux et ses services afin d'assurer à ses 8.934.777 clients en électricité et 5.066.443 clients en gaz la meilleure prestation en matière de qualité et de continuité de la desserte énergie.

