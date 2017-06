Porsche arrache une victoire surprise aux 24 Heures du Mans

Porsche rafle la première place.

Porsche a conquis son 19e succès aux 24 Heures du Mans, le troisième consécutif. La 919 Hybrid no 2 du trio composé par l'Allemand Timo Bernhard et les Néo-Zélandais Earl Bamber et Brendon Hartley a coupé la ligne en vainqueur.