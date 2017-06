Kabylie : la fête de la cerise d'Ath Allaoua a connu une affluence record

La huitième édition de la fête de la cerise du village Ath Allaoua, dans la commune d’Iboudrarene (à une soixantaine de kilomètres de Tizi-Ouzou) ouverte vendredi, a été prolongée jusqu’à demain dimanche en raison d’une forte affluence de visiteurs, ont indiqué samedi les organisateurs.

A l’ouverture, vendredi dernier, de cette manifestation qui devait durer deux jours, de nombreux visiteurs venus de plusieurs localités de Tizi-Ouzou et des wilayas limitrophes, notamment de Bouira, de Béjaïa et d’Alger ont pris d’assaut les stands pour acheter la fameuse cerise d’Ath Allaoua produite sans traitement ou engrais chimique ce qui lui confère un goût exceptionnel recherché par les amateurs du bio.

Ce samedi le village a, également, reçu un nombre important de visiteurs attirés par ce fruit rouge cédé entre 200 et 400 DA le kilo selon la qualité et la variété. Les prix abordables et la disponibilité de la cerise grâce à un rendement exceptionnel cette année de 30 qx/ha au niveau de la wilaya et de 35qx ha dans le village d’Ath Alloua qui compte un verger d’une superficie d’une dizaine d’hectares, a permis aux agriculteurs de réaliser des ventes importantes, a indiqué M. Ait Allaoua.

Cet agriculteur a indiqué qu’une trentaine de quintaux de cerises a été écoulée au premier jour de la fête. Ce samedi, près de 20 qx ont été vendus à la mi-journée. Il s’agit de chiffres qui n’ont jamais été réalisés avant cette huitième édition, a affirmé M. Ait Allaoua, soulignant que les agriculteurs "sont très satisfaits de la réussite de cette manifestation qui gagne en aura d’année en année et qui a permis au village d’Ait Allaoua peuplé par 250 âmes de sortir de l’anonymat."

Une dizaine de producteurs de cerises, du village d’Ath Allaoua et de localités de Bouzguène, Ouadhias, Ouacif, Ath Yani, Iboudrarene et Ouaguenoune, participent à cette huitième édition qui sera clôturée dimanche et qui s’est fixée pour objectif la relance de la production de la cerise dans ce hameau de 250 habitants.

Depuis le lancement de la récolte début mai dernier, quelque 16800 qx de cerises ont été récoltés sur une superficie productive de 650 ha. Pour la saison 2016, la wilaya de Tizi-Ouzou avait réalisé une production totale de 13718 qx/ha suite à un rendement de 15qx/ha.

Avec un rendement de 30 qx/ha cette saison, les prévisions de production de la direction de wilaya de services agricoles est de 15960 quintaux (qx) de cerises, calculée sur la base d’un rendement de 24 qx/ha seront largement dépassées pour atteindre environ 20000 qx de ce fruit rouge, selon cette même institution.

