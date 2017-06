Trois terroristes abattus et trois autres arrêtés par l'ANP à Constantine

L'opération lancée le 11 juin dernier par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les différents corps de sécurité à Constantine et Skikda a permis l’élimination de trois terroristes, la capture de 3 autres ainsi que 8 éléments de soutien aux groupes criminels et la reddition d’un autre terroriste, selon un bilan fourni samedi par le ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements fournis par le terroriste dénommé B. Fayçal dit Abou Sofiane qui s’est rendu, ce matin du 17 juin 2017, aux autorités militaires de Skikda (5ème Région militaire), en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’une quantité de munitions, un détachement de l'ANP a récupéré un autre pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis appartenant au terroriste M. Omar dit El-Kaâkaâ, capturé à Constantine le 11 juin 2017", indique un communiqué du MDN.

Ainsi, le bilan de cette opération lancée par les forces de l’ANP en coordination avec les différents corps de sécurité à Constantine et Skikda en 5ème Région militaire, la matinée du 11 juin 2017, a permis "l’élimination de trois terroristes, la capture de trois autres et huit éléments de soutien aux groupes criminels et la reddition d’un autre terroristes", ajoute la même source.

Lire cette semaine : L'ANP a abattu deux terroristes près de Tamanrasset

L’opération a permis de récupérer des armes : trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et deux pistolets automatiques, une quantité de munitions, des moyens de communication et des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise, relève le communiqué du MDN.

APS