Lafarge-Algérie affirme qu'il entamera l'exportation de ciment dès 2018

Le groupe Lafarge-Holcim Algérie entamera ses premières opérations d'exportation du ciment gris et du clinker le premier trimestre 2018 vers des pays de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué à l'APS, le directeur des relations publiques de l'entreprise, Serge Dubois.

"En Algérie, il va y avoir un excèdent de 10 millions de tonnes/an de ciment à l'horizon 2020. Il y a un consensus autour de ce chiffre et vu les capacités qui sont en train d'être installées, on se prépare déjà à exporter nos excédents", a précisé M. Dubois, expliquant que son groupe envisage, dans une première phase, d'exporter 50.000 tonnes de ciment dès le premier trimestre 2018 vers les pays de l'Afrique de l'Ouest.

S'agissant du choix de l'Afrique de l'Ouest, le responsable a expliqué que Lafarge-Holcim dispose d'une structrue dédiée au commerce international, Lafarge-Holmium Trainding, qui détient 50% des échanges du ciment circulant autour de la mediteranée et l'Afrique de l'Ouest, "ce qui va nous permettre de trouver des débouchés aux produits algériens".

A ce propos, le directeur des partenariats du groupe Lafarge-Holcim Algérie, Hedi Rafaî, a expliqué de son coté que le marché ouest-africain est déficitaire et constitue une "bonne opportunité" pour exporter les produits algériens.

"L'Afrique de l'Ouest importe actuellement quelques 21 millions de tonnes de ciment par an. C'est un marché à très forte croissance vu sa grande démographie, l'immigration de la population vers les centres urbains, le manque de calcaire, la matière première pour le ciment, et de l'énergie chez les pays de la région. L'Algérie peut donc prendre sa part de dans ce marché", a-t-il déclaré.

Pour se préparer à ce genre d'opération, M. Rafaï a souligné que "des contacts étaient lancés depuis six mois avec le ministère des Transports et les institutions portuaires pour préparer les quais, les aires de stockage et les moyens de manutention, afin de dégager des plateformes au niveau des ports".

L'Algérie consomme annuellement environ 22 millions de tonnes de ciment dont 18 millions de tonnes sont produits localement et près de 4 millions de tonnes issues de l'importation.

La production nationale de ciment est dominée par le secteur public, notamment par le Groupe industriel des ciments d`Algérie (Gica) qui produit plus de 11,5 millions de tonnes par an, représentant 65% de la production nationale globale, le reste (35%) étant assuré par le secteur privé.

Les pouvoirs publics ont entamé un vaste programme de réalisation de nouvelles cimenteries qui devraient permettre de combler le déficit dans un marché en pleine expansion. L'Algérie sera auto-suffisante en ciment d'ici la fin de cette année grâce à la réception de plusieurs projets avec un apport supplémentaire de plus de 4 millions de tonnes.

Cependant, il y a lieu de relever que le marche national du ciment connaît une tension, vue la rareté de cette matière. Les cimenteries sont pour l'heure incapables de subvenir la demande national, d'où la montée en flèche du prix du sac de ciment.

Avec APS