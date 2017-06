Régression et débats inféconds : takfirisme et 14 siècles d’infantilisme !

Il y a, comme ça, des nouvelles qui vous laissent pantois, sans mots et sans voix, quand elles vous apprennent qu’un collectif d’intellectuels, dont Amin Zaoui (radhia ellahou, ou Bacchus 3anhou, allez savoir ! dira-t-on plus tard) se dresse pour dénoncer, suite à la brutalité dont a été victime Rachid Boudjedra, des attitudes d’intolérance chronique qui consistent à pointer du doigt tout Algérien qui ne vibre pas aux rythmes de la profession de foi "Achhadou ene la illah illa allah" et lui faire endosser des chemins de croix qui mènent au rachat de toutes les transgressions du monde !

Mais, Dieu de Dieu ! comment s’insérer dans un tel débat relatif au takfirisme, et en même temps oser se dédouaner du fait d’être partie prenante de ces messages sortis du néant pour abrutir la race humaine ?

Il ne subsiste donc plus, pour l’intellectuel algérien, que l’unique voie qui consiste à se mêler de l’affaire trucmuche et truc-machin dont on ne retrouve pas l’assassin, et perdre autant d’énergie cérébrale pour remettre en question et faire condamner le fait de pointer du doigt des "penseurs" apostats de la stature de Rachid Boudjedra ?

Après feu Malek Chebel qui énonçait qu’il fallait avoir bac + 7, en langue arabe, pour comprendre le Coran, voilà que nos intellectuels, lesquels doivent certainement se targuer d’un bac +14, pour les uns, et bac +17, pour les autres, se laissent happer par les tourbillons des ténèbres, en usant d’envolées discursives collectives, enveloppées dans un emballage de bravoure et de courage offensifs, pour nous annoncer qu’ils allaient unir leurs forces pour dénoncer et faire cesser ce takfirisme dément qui permet à des abrutis de jeter l’opprobre sur tout individu qui ne se soumet pas à ces préceptes décousus, à l’origine de la folie collective dont sont atteints les gardiens du temple et l’ensemble de leurs sujets !?

Qu’avons-nous donc fait au bon Dieu pour assister, impuissants, au saccage de la matière grise de nos intellectuels et ainsi la voir s’engouffrer dans une spirale de questionnements et de combats qui n’ont rien à envier à celles des épopées de la Djahilia ?

Oh intellectuels algériens ! Où que vous soyez, osez avancer vers l’avant ! Arrêtez de contribuer à faire reculer la société en la noyant dans des débats stériles qui l’enfoncent dans ces puits profonds d’insanités qui ne font que se creuser, année après année, mandat après mandat de la famille FLiN-toxo-Bouteflika !

Vous rendez-vous compte dans quel canal de débats stériles vous engagez vos efforts ?

Vous rendez-vous compte du coup fatal que vous portez au terme intellectuel en l’acoquinant avec toutes sortes de supercheries funestes ?

Vous rendez-vous compte de la main tendue à ces imposteurs qui puisent leurs illégitimité d’un message qui porte l’empreinte de 14 siècle de dérives et d’impostures, en acceptant de leur livrer combat sur leur propre terrain, celui de la supercherie de masse du trou noir mystique ?

Pourtant, vous devriez tous le savoir, honorables intellectuels ! Qu’il s’agisse des trous noirs galactiques ou de leurs équivalents mystiques, aucun rayon de lumière, si intense soit-il, n’a la moindre chance d’en échapper une fois qu’il ose s’y engouffrer ! Pensez-y, avant de vous y aventurer !

Ah ya Kateb khouya ! 30 années après ton testament (*), voilà que tes héritiers supposés nous font tourner en bourriques pour sublimer tout ce contre quoi, toute ta vie, tu t’es battu : les supercheries de Moïse, Jésus et Mahomet !

An3el-bou (réplique, rendue douceâtre par "onques" gorgées à 6°, du juron originel de Amara Benyounes !) l’intellectualisme qui s’essaye à pagayer les pensées sur des océans troubles et insensés du takfirisme et autres "abruti-ismes" de masse, intégralement inféconds !

N’est-ce pas un outrage pervers porté à l’héritage de Kateb Yacine, de Boualem Sansal, voire de Yasmina Khadra et de Rachid Boudjedra, que d’intégrer le débat intellectuel dans les méandres de la "tauto-khoroto-logie" des chicanes mystiques ?

En ce qui me concerne, quitte à être le seul "isola" à penser cela, je trouve bizarre, voire absurde, envers le bon sens de l’humanité, d'attribuer le terme intellectuel à tout ce qui disserte de sujets liés à la religion ! Un intellectuel justement (pour lever toute équivoque, je ne me considère pas, et ne me considèrerai sans doute jamais, comme tel ! Comment oser se targuer de telles postions supérieures, quand chaque millimètre de vos tripes vibre avec les entrailles du citoyen d’en bas ?) est un éternel tourmenté par les dimensions collectives et grotesques que prennent de telles sornettes ! Ces briques mystiques avec lesquelles on continue de construire des barrières infranchissables entre la raison et la déraison des hommes !

Il ne s'agit pas pour l’intellectuel de chercher à expliquer toutes sortes de fadaises ou de remettre en cause quelques ramifications égarées et disparates sous un angle et une vision avertis, mais de, catégoriquement et en bloc, tout désavouer. Ce n'est que sous tel angle de vue qu'il peut se targuer d'une participation active et sensée à l'éveil de la société ! Se laisser entraîner, voire noyer dans de tels débats stériles est un aveu d'impuissance intellectuelle, voire d'une capitulation pure et simple face à une supercherie bien plus dense en termes de déficience ! Parlez-moi d’intellectualisme et de ses combats d’éveil quand on se laisse ainsi entraîner dans l'arène du takfirisme ! Une dérivée, parmi tant d’autres, du wahhabisme, du salafisme et autres islamismes. Ces crétinismes immoraux et douteux dont on irrigue les cerveaux de nos enfants, à un âge où ils tètent encore le biberon, pour les scléroser pour de bon !

Cet empressement à rentrer dans l’arène mystique rappelle les épisodes d’une certaine ouverture politique pendant laquelle de nombreux illuminés avançaient l’idée de modifier le mode opératoire FLiN-tox en s’y intégrant pour le faire muter et l’assainir de l’intérieur. C’est comme si on confiait à quelques poires saines une mission spéciale d’épuration, en les introduisant dans un cageot de poires pourries (souvenirs et hommage à notre directeur du collège Sarrouy de la Casbah d’Alger. Du temps où sa blancheur rayonnait de mille et une espérances pour s’engouffrer le long de chacune de ses venelles et en chasser les marques des obscurités cumulées du passé et celles que présageaient les Ben Bella, les Boumediene et autres Abdelaziz premier).

Ceci dit, malgré leur ton délibérément acerbe, ces éléments d’analyse personnelle ne doivent pas être perçus comme une posture de condamnation sans appel d’une telle initiative ! Par contre, avant de la saluer, attendons d’en percevoir les effets ! L’Histoire, récente et ancienne, des citadelles mystiques, démontre combien elles sont coriaces à toutes sortes d’assauts, qu’ils soient organiques ou intellectuels ! Ce n’est pas en s’y engouffrant que l’on peut espérer les modifier, les arrondir, et les rendre fréquentables, mais c’est en les combattant sans relâche que l’on peut, un jour, dans un siècle ou dans mille ans, espérer les défaire !

Moralité, la "sirat el-moustaqim" a encore de nombreux et tortueux chemins à parcourir, sous moult nuits assombries du pays ! Pour autant, il ne faut pas déchanter non plus ! Tant que subsistent, sur cette Terre, des endroits qui vous laissent encore le choix d’une piste autrement plus vivifiante, celle d’une "sirat kriw3atines" paisible à "gusto", il est encore permis de rêver d’un monde où chacun choisit son chemin, sans chercher, au nom de cieux vides et insensibles à nos malheurs, à empiéter sur la parcelle du voisin !

Kacem Madani

(*)