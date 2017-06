"Nous avons fait l'amour, vous allez faire la guerre": récit flamboyant d'une génération de privilégiés

"Nous avons fait l'amour, vous allez faire la guerre" est un ouvrage écrit par Jean Bothorel, 600 pages, 23,90 euros et édité chez Albin Michel, 2017.

Le vieux projet de l'ancien président français, Valéry-Giscard d'Estaing (VGE) vient d'être mis en place avec l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est, entre autres, ce qu'on apprend dans ce précieux et riche journal de Jean Bothorel qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Ainsi à la demande de Valéry-Giscard d'Estaing, l'auteur organise une rencontre le 15 juin 1987 entre l'ancien président et Bernard-Henry Lévy et Pierre Bergé. VGE veut transmettre un message au président Mitterrand. VGE est sûr que Mitterrand va remporter la future présidentielle. VGE souhaite que Mitterrand mette sur place, à ce moment-là, un gouvernement qui irait du PS au RPR. "Il nous faut sortir des vieux clivages idéologiques. Les Français, j'en suis convaincu, attendent cette modernisation, ce changement", affirme VGE. "Ce ne serait pas un changement, ce serait une révolution", répond BHL. C'est cette révolution, en Marche, qui voit le jour, trente ans après cette rencontre. Presque incroyable. "Nous avons fait l'amour, vous allez faire la guerre", regorge de magnifiques anecdotes sur le milieu des médias, sur le milieu des politiques français. On ne se lasse pas de suivre le journaliste et écrivain Jean Bothorel dans ses différentes pérégrinations tout au long de ces 600 pages. Ce journal démarre en 1981 et se termine en 2012.

D'un média à un autre, Jean Bothorel est souvent au cœur de l'actualité dans un Paris où les hommes politiques, les artistes, les écrivains, les lobbyistes ont leurs habitudes, leurs accointances, leurs espoirs et leurs rêves. Lorsqu'il déjeune pour la première fois avec Sarkozy, le 19 janvier 1984, Jean Bothorel écrit : "Sarlozy semble s'être affranchi de toute forme de convenance, de délicatesse. Il manque de cet art qui est la marque de cette éducation bourgeoise et, loin d'être un handicap, cela devrait le servir. L'avenir appartient aux vulgaires avant d'appartenir aux barbares (...)".

Le 18 décembre 1989, Jean Bothorel accompagne Hocine Ait-Ahmed à Alger, après un long exil de 23 ans. "Je ne suis pas revenu à Alger depuis 1976. J'ai l'impression de l'avoir quittée hier, tant l'Histoire ici s'est arrêtée. Un seul changement et il est de taille : la multiplication des femmes voilées ressemble à la multiplication des pains. Une jeunesse désoeuvrée, lasse, déambule dans la ville, sans argent, sans travail, souvent sans logement", écrit Jean Bothorel.

"Nous sommes contre la laïcité, contre la mixité à l'école, contre le travail de la femme, contre le maquillage", soutient Abassi Madani. "Tout cela n'augure pas un avenir joyeux. Aujourd'hui j'ai reçu un autre coup sur la tête. Ait-Ahmed m'a en effet invité à me rendre avec lui et une délégation du FFS dans son village natal, Ait-Yahia, près de Tizi-Ouzou. Il s'attendait, et moi aussi, à être reçu par une foule enthousiaste. Personne. Il est clair que les services de sécurité avaient fait comprendre aux habitants de la région de rester chez eux, sinon..", écrit Jean Bothorel.

Le 7 juin 2007, Jean Bothorel déjeune avec l'écrivain Claire Fourrier qui lui parle du détachement Vlassov, ces soldats russes qui avaient rejoint les nazis ; ils avaient surtout combattu en Bretagne, ils avaient été beaucoup plus violents que les nazis. Chaque page de ce journal de Jean Bothorel est un délice, chaque page nous apprend des choses, chaque page nous dévoile un pan caché de ce monde parisien qui fascine tant, qui fait tant rêver également.

Journaliste au quotidien Le Matin de Paris, éditorialiste au Figaro pendant près de quinze ans, Jean Bothorel est également l'auteur de nombreux livres dont les biographies de VGE, de Jean-Jacques Servan-Schreiber ou encore de Louise de Vilmorin.

"Nous avons fait l'amour, vous allez faire la guerre" est un livre à lire absolument, c'est un livre plein d'enseignements, c'est presque le roman-vrai de toute une génération.

Youcef Zirem

