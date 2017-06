La force G5 Sahel devrait fonctionner sans l'approbation de l'ONU, estime Washingotn

Les Etats-Unis s’opposent fermement à un projet de résolution présenté par la France au Conseil de sécurité pour autoriser le déploiement d’une force militaire régionale G5 Sahel afin de lutter contre le terrorisme dans la zone sahélienne, a rapporté Associated Press.

La requête portée par la France devant le Conseil de sécurité pour accorder un mandat à cette force militaire n’a pas fait l’unanimité au sein de l'organe onusien, les Etats-Unis s’opposant à plusieurs points du projet de résolution ont refusé de le valider, a confié un responsable américain qui s’exprimait sous couvert d’anonymat.

Si l’administration de Donald Trump soutient dans le principe cette force militaire en tant "qu’exemple potentiellement important des efforts africains pour lutter contre l’extrémisme, elle estime, toutefois, que le G5 Sahel n’a pas besoin du feu vert du Conseil de sécurité pour la déployer".

"Il n'y a pas de raison impérieuse" d’accorder l’autorisation du Conseil de sécurité à cette force conformément au chapitre 7 de la charte des Nations Unies qui est militairement exécutoire, a ajouté la même source.

Le responsable américain a soutenu que la force G5 Sahel devrait fonctionner sans l'approbation de l'ONU à l’instar du groupe de travail luttant contre le groupe terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.

Vendredi, l'ambassadeur d'Italie auprès de l’ONU, Sebastiano Cardi, a déclaré qu’il était "absolument important que le Conseil reconnaisse les efforts des cinq pays du Sahel, appuie leurs efforts et valide la mission". "Ce sont des pays pauvres qui ont besoin d'aide", a-t-il ajouté.

Mais les Etats-Unis veulent réduire d’un milliard de dollars le financement budgétaire des opérations de maintien de la paix des Nations unies pour l'exercice budgétaire qui va commencer à partir du premier juillet prochain.

Le projet de résolution ne prévoit pas de financements destinés à cette force militaire mais demande au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de faire un rapport au Conseil de sécurité dans les deux prochains mois sur les meilleures options de soutenir financièrement ces troupes au Sahel.

Le responsable américain a précisé que son pays est "généreux" avec les cinq pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et le Tchad) et leur accorde l’assistance dont ils ont besoin pour lutter contre le terrorisme.

Le projet de résolution présenté par Paris, autoriserait cette force ouest-africaine à employer "tous les moyens nécessaires" pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région ce que Washington considère comme "un mandat trop vaste et manquant de précisions", a indiqué Associated Press.

En avril dernier le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) a autorisé le déploiement de cette force pour une période initiale de douze mois renouvelable et un effectif pouvant aller jusqu'à 5.000 personnels, avec des composantes militaire, civile et de police, selon le communiqué qui a sanctionné sa réunion tenue le 13 avril dernier sur le projet de Concept d’opérations stratégique de la Force conjointe du G5 Sahel.

Mais a considéré que le projet doit expliciter les relations de soutien mutuel entre la Force conjointe du G5 Sahel et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et les forces internationales en présence dans la région.

