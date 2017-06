Batna : 449 délits sont traités par la police

449 délits ont été traités dont 81 personnes ont été inculpés puis arrêtés, selon le communiqué de la police de Batna.

Les services de sécurité de la wilaya de Batna ont enregistré durant le mois de mai 449 délits divers, selon les statistiques données. Y sont impliqués 411 individus dont 51 ont été écroués. 209 affaires diverses ont eu pour auteurs 210 individus dont 11 ont été arrêtés et écroués. Dans 25 délits sont concernés 35 individus, dont 07 arrêtés.

Par ailleurs, on note 17 affaires de drogue et stupéfiants ; 11.661 kilogrammes de kif et 397 comprimés ont été saisis sur 29 personnes entre consommateurs et dealers; huit d'entre eux ont été écroués.

En outre, en ce qui concerne les accidents de la circulation de la route, on enregistre 61 personnes blessées et quatre personne décédées tandis que 1537 PV ont été infligés, selon les degrés de la faute.

Par ailleurs, 326 permis de conduire ont fait l'objet de retrait, 41 PV concernant l'hygiène et la protection de l'environnement ont été établis, alors qu'au registre des constructions illicites, on relève 65 PV. Aussi, il a été procédé à une démolition d'habitats sur ordre des autorités administratives.

De Batna, Abdelmadjid Benyahia