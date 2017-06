Une société mixte algéro-espagnole rafle le marché de l’éclairage de la wilaya d’Alger

Alger la nuit;

Ce projet sera réalisé par une société algéro-espagnole "Mobilité, éclairage d`Alger", créée suite à la signature d'un pacte d'actionnaires en juillet 2016 par l'Entreprise de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU) et l'Etablissement de réalisation et de maintenance de l`éclairage public d`Alger (ERMA), relevant de la wilaya d`Alger, et deux sociétés espagnoles Indra et Sice, spécialisées dans les systèmes de régulation de la circulation.