L'homme d'Ighoud et l'homme... du Yémen !

L'homme d'Ighoud

La dernière découverte archéologique situant les plus vieilles traces de l'homo-sapiens dans le sud marocain, à Adrar n Ighoud, datant de plus de 300 000 ans, est un événement important pour le monde car il confirme, sans aucun doute, l'existence de l'homme transafricain. Cette découverte vient d'être publiée par la plus prestigieuse des revues(*) de recherche et sa crédibilité n'a jamais été mise en cause.