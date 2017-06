Le RPK exprime son soutien total aux Rifains !

Le Rassemblement Pour la Kabylie a rendu public le communiqué suivant sur la situation dans le Rif.

Le Rassemblement Pour la Kabylie tient à saluer cette initiative de soutien au Rifains. Par cette action, nous répondons à une des valeurs fondamentales de la Kabylie, à savoir la solidarité agissante en faveur des causes justes. Pour avoir vécu des événements similaires en 2001, au cours du printemps noir, nous savons plus que tous les autres ce que signifie la répression, l’intimidation d’un mouvement populaire. Notre présence aujourd’hui, à Tizi-Ouzou et demain à Béjaia, est en premier lieu une occasion d’exprimer notre soutien total à nos frères Rifains et à la condamnation ferme de la politique répressive des autorités marocaines. La libération des détenus politiques et à leur tête, Zefzafi, doit intervenir dans l’immédiat et sans condition.

Le RPK réaffirme que la crise qui secoue le pays du Rif ne peut trouver de solution que dans le cadre de la reconnaissance des droits politiques et des droits collectifs. L’ensemble des Etats de l’Afrique du Nord sont appelés à mettre fin à l’autoritarisme qui bloque l’émancipation démocratique des peuples de la région. Contrairement à ce qui est avancé, c’est ce blocage qui constitue une menace pour la stabilité des pays. La participation citoyenne et la volonté de changement doivent être perçues comme une vitalité dans le progrès.

Le RPK saisit cette occasion pour appelerà une nouvelle dynamique unitaire dans les pays de l’Afrique du Nord. Cette dynamique ne peut se construire que sur de nouveaux fondements politiques et en rompant définitivement avec la conception arabe du Maghreb. La crise qui secoue aujourd’hui les pays du Golfe en a apporté la preuve et l’urgence de le faire.

Kabylie, le 12/06/2017

P/ le RPK

Le Coordinateur