Hydrocarbures : signature d'accords d'exploitation de gisement entre Sonatrach et le groupe ENI

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni ont signé ce samedi des accords de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué Sonatrach dans un communiqué.

Il s'agit d'accords de partenariat permettant "la poursuite de l'exploitation conjointe de gisements d'hydrocarbures et la réalisation de travaux additionnels pour augmenter les réserves récupérables d'hydrocarbures", a précisé la même source.

La signature de ces accords "s'inscrit dans le cadre de la coopération continue qui caractérise les excellentes relations entre Sonatrach et Eni, qui confirment leur volonté de conforter leur partenariat historique", note le communiqué.

Pour rappel, Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, avait reçu, en mai dernier à Alger, le P-dg d'Eni, Claudio Descalzi. Les discussions entre les deux parties avaient porté sur l'état du partenariat entre Sonatrach et ENI "caractérisé par une coopération de longue date qui lie les deux entreprises dans le domaine de l’industrie des hydrocarbures en Algérie".

Lors de cette rencontre, M. Ould Kaddour a assuré M. Descalzi de la disponibilité de Sonatrach à conforter le partenariat avec ENI, notamment dans l'amont, la pétrochimie, la recherche et développement et dans la commercialisation du gaz naturel et du GNL.

A ce titre, il avait rappelé que Sonatrach restait "ouverte à toute proposition de collaboration mutuellement bénéfique". Pour sa part, M. Descalzi s'était dit ravi de discuter avec son homologue de Sonatrach sur les dossiers qui intéressent les deux entreprises, indiquant que l'ENI avait de "grandes ambitions d’intensifier son partenariat avec Sonatrach dans de nouveaux projets, en Algérie et à l'international".

Sonatrach et ENI avaient également signé, en novembre 2016 à Rome, plusieurs accords de coopération dans le secteur énergétique.

Ces accords s'étendent à l'exploration ainsi qu'à d'autres domaines d'activités comme le développement des énergies renouvelables, le raffinage, la pétrochimie et la recherche et développement (R&D).

En mars dernier, des travaux de réalisation de la première centrale photovoltaïque dédiée à un champ pétrolier avaient été lancés par Sonatrach et Eni pour le gisement pétrolier de Bir Rebaa Nord "BRN" (Ouargla), marquant le premier pas d'une transition vers l’alimentation électrique d'origine solaire des champs pétroliers de la compagnie pétrolière nationale.

D'une capacité de 10 MW, la centrale de BRN utilisera près de 32.000 panneaux solaires et s'étendra sur une superficie de 20 hectares mitoyenne à ce champ et permettra d’économiser l'équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz.

