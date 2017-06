Un appel à un rassemblement de soutien aux Rifains mardi à Bejaia

Le Comité de soutien Bgayet / Rif appelle à un rassemblement de soutien aux protestataires rifains mardi 22h à la place de la Liberté d’Expression Said Mekbel à Bgayet. Lire la déclaration suivante.

Depuis plusieurs mois, la population du Rif, région amazighophone du nord-est marocain, proteste pacifiquement pour des revendications socio-économiques et identitaires. Victimes d’une marginalisation totale par le Makhzen, les Rifains vivent un déni de justice depuis des décennies. Aujourd’hui, comme par le passé, face aux politiques méprisantes et injustes dont ils sont victimes, ils décident d’exprimer leur ras-le-bol et leur indignation. Leur cri de détresse s’exprime à travers un mouvement démocratique et populaire qui, malgré les multiples attaques et intimidations dont il est l’objet, a su et pu garder son caractère pacifique.

Au lieu d’ouvrir un dialogue franc et transparent avec les représentants légitimes du mouvement rifain, les autorités marocaines ont recours aux procédés ignobles où elles excellent : campagnes médiatiques ordurières, manipulation des populations des autres régions, emprisonnement de leaders et militants du mouvement, tortures morale et physique…

A l'heure des mutations rapides et déroutantes imposées par une mondialisation inhumaine, il est impératif de rester vigilant et alerte, mais décidé et endurant.

La répression que subit la population marocaine du RIF n'est pas sans nous rappeler la stratégie du chaos local appliquée par le régime algérien en Kabylie, au M'zab et dans d'autres régions de notre pays.

C'est dire combien la nature liberticide des deux régimes marocain et algérien, instaurés sans nos peuples et souvent contre eux, sont des dangers à la stabilité de notre région.

Nous, citoyennes et citoyens, nous ne pouvons rester indifférents face à cette escalade de répression. Face aux atrocités dont sont victimes des femmes et des hommes indignés et révoltés par la férocité de l’injustice subies au quotidien, nous ne nous pouvons nous taire.

Nous interpelons les consciences de tout un chacun, citoyens, intellectuels, organisations de la société civile pour manifester, chacun selon ses moyens, son soutien à cette extraordinaire mobilisation populaire enclenchée par le mouvement rifain.

Nous exprimons, notre soutien indéfectible et sans réserve aux frères et sœurs du Rif en lutte pour la liberté, la dignité et le recouvrement de leurs droits politiques, socio-économiques et identitaires.

Nous condamnons fermement la répression sous toutes ses formes, qui s’abat quotidiennement sur le mouvement du Rif.

Nous appelons à la libération immédiate des détenus politiques et d’opinion.

Pour une solidarité totale et permanente entre les peuples d’Afrique du Nord en quête d’une perspective historique salutaire qui les libérera de l’autoritarisme de leurs pouvoirs centraux et de l’idéologie arabo-islamique qui leur servent de socle idéologique légitimant leur domination.

Pour la construction de Pôles Citoyens de Convergence au niveau de l'Afrique du Nord à base de légitimités permettant de rendre les États aux nations et les nations aux citoyennes et citoyens.

Soyons nombreux au rassemblement qui aura lieu :

Mardi 13 juin 2017 à 22h à la place de la Liberté d’Expression Said Mekbel