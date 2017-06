Le club équestre l'Émir Abdelkader de Tiaret 1er national

Le club d'équitation l'Emir Abdelkader a obtenu la première place devant une vingtaine de concurrents avec la somme de 1350 titres toutes catégories confondues, plus particulièrement dans le saut d’obstacles et l’endurance, des disciplines phares sur lesquelles mise ce centre d'équitation.

Le président Kamel Metidji s'en réjouit : "Contrairement aux idées reçues, l’équitation n’est pas un sport élitiste et sa pratique s’est largement démocratisée depuis des années. C’est même, en nombre de pratiquants (une centaine de licenciés, NDLR)". Kamel Metidji observe que "l’engouement ne cesse de croître ces dernières années, c'est un sport dans lequel les Tiaretis s’illustrent au plus haut niveau lors des compétitions en tous genres". Par ailleurs, le manager du centre affirme être disposé à tout donner et à investir pour promouvoir au mieux, l’activité équestre et à réhabiliter la structure.

Faut-il rappeler que le centre Emir Abdelkader est l'un des premiers centres équestres en Algérie. Mais plus que par sa taille ou par son ancienneté, c'est aussi par son ambition pédagogique qu'il se caractérise... Il a pour vocation de permettre à tous d'apprendre à monter à cheval et de progresser à son rythme, de l'initiation jusqu'à la compétition.

De Tiaret, Si Merabet Nour Eddine