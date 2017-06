La présidence rend enfin public l'entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron

"Les présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron "ont procédé à un échange de vue sur la situation en Libye et au Mali et ont souligné leur détermination commune pour conjuguer leurs efforts en vue d'extirper le terrorisme de la région du Sahel", précise ce communiqué de la présidence.

"L'entretien a été l'occasion pour les deux Chefs d'Etat de souligner leur volonté de consolider les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la France", ajoute le communiqué.

Si le communiqué, venu un peu tardivement, reprend l'essentiel des informations déjà publiées depuis hier, il ne donne pour autant aucune autre précision, sur la date de cette visite par exemple, ni n'apporte plus de détails sur ce premier échange téléphonique entre les deux présidents.

Yacine K.