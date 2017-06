Capital investissement: l'Algérie avant-dernière en Afrique du Nord

Cette région pèse pour 15% du nombre de transactions enregistrées sur le continent et seulement 9% en termes de valeur. Le Maroc, la Tunisie et l’Egypte concentrent, à eux seuls, 95% des transactions en termes de nombre et de valeur.

Le royaume chérifien arrive largement en tête avec 46% du nombre de transactions et 41% de la valeur. L’Egypte arrive en deuxième position avec 40% des montants mobilisés dans le cadre du deal et seulement 25% en nombre, ce qui veut dire que les tickets d’entrée sont plus élevés au pays des Pharaons. La Tunisie referme le podium avec 25% des transactions et seulement 13% du volume cumulé des transactions en Afrique du Nord.