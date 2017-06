Entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron

L'information vient encore une fois de Paris. Emmanuel Macron a indiqué, aujourd'hui, qu'il a eu un entretien téléphonique avec le président Bouteflika.

Quel a été le sujet de l'échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelaziz Bouteflika ? Selon Reuters, il a été question d'une visite "en Algérie les prochaines semaines". Bien entendu, la date n'a manifestement pas été arrêtée, selon le communiqué de l'Elysée.

Le président français qui va se rendre au Maroc la semaine prochaine pour une visite officielle a tenu à rassurer sans doute Alger à travers cet échange téléphonique. Il a ainsi "souligné son attachement et sa volonté de construire un rapport d’amitié et de confiance avec l’Algérie, partenaire stratégique pour la France", est-il indiqué.

"Présenter nos excuses"

Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est venu en visite en Algérie en février dernier dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle. Il a été reçu par le premier ministre. Au cours de cette visite, il a notamment fait une déclaration comminatoire sans précédent du colonialisme, le qualifiant de "crime contre l'humanité".

"Je pense qu’il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains ont voulu faire cela en France, il y a dix ans. Jamais vous ne m’entendrez tenir ce genre de propos. J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie." Et d’ajouter sans la moindre concession : "La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis ces gestes."

Ce qui lui a valu de nombreuses critiques en France, que cela soit des milieux politiques que des nostalgiques de "l'Algérie française" et leurs lobbys.

