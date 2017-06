Augmentation de la facture des importations en 2017

La facture des importations alimentaires a été de 2,82 milliards de dollars

La facture globale d'importation des principaux produits alimentaires a connu une hausse de plus de 17% sur les quatre premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016, notamment pour les laits et dérivés et les viandes, a appris l'APS auprès des Douanes.