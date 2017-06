Farid Ikken, ce fils d'Ighram, qui aurait fait allégeance à Daech

L'agresseur d'une patrouille de police à Notre-Dame de Paris mardi à 16h20 est, selon les dernières informations un Kabyle d'Ighram (commune d'Akbou) wilaya de Bejaia.

Avant de partir en France pour mener une thèse de doctorat, Farid Ikken a travaillé comme journaliste, créé un site en ligne, il a même collaboré à la Dépêche de Kabylie et à El Watan. Agé de 40 ans, il est parti en France en 2014 et est domicilé à Cergy-Pontoise (région parisienne). Il était notamment doctorant en sciences humaines et sociales. Arnaud Mercier, son directeur de thèse, a confié à la télévision LCI que "cela me laisse complètement pantois et estomaqué".

Il évoque un homme "doux comme un agneau". "Il était à mille lieues de tous les idéaux islamistes de détestation de l’occident", témoigne le chercheur. "Son sujet (de thèse, NDLR) visait à étudier la manière dont les médias maghrébins traitaient les élections nationales organisées dans les autres pays. Avec notamment une problématique tout à fait intéressante : la façon dont les médias couvraient ces élections pour délivrer implicitement des messages".

Pratiquant certes la prière mais ouvert, Farid Ikken n'avait rien d'un terroriste potentiel, selon de nombreux témoignages à son sujet. Comment finalement ce journaliste, a priori loin de toute possibilité d'embrigadement, s'est-il radicalisé et est passé à l'acte ? En attendant son rétablissement, les documents saisis dans son appartement pourraient donner un début d'explication.

La rédaction