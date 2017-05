Affaire Naftal : son PDG limogé pour une affaire privée !!!

Hocine Riseau a été démis de ses fonctions de PDG de Naftal ce mercredi. Mustapha Hannafi, directeur au ministère de l'Energie occupera désormais sa place.

Le procédé est expéditif ! Hocine Riseau n'a même pas eu le temps de se défendre ! Assurément il y a décidément quelque chose de malsain dans cette affaire Naftal. Hocine Riseau qui vient d'être démis de ses fonctions suite à la pression des travailleurs de l'entreprise. Ce haut cadre n'est pourtant pas accusé de corruption. Non, rien de tel n'est retenu contre lui. Il lui est reproché des ébats sexuels dans une vidéo dont les salariés de Naftal se sont mystérieusement emparée.

Hier, 1500 travailleurs et cadres de cette entreprise publique ont organisé courageusement un mouvement de grève pour demander son limogeage. Incroyable ! Ce mouvement décidé par le syndicat maison aurait-il été organisé si ce cadre était accusé de corruption ? Nous n'en connaissons pas d'exemple pareil.

L'affaire laisse songeur sur le glissement dangereux opéré au sein de la société. Dans un contexte où les scandales de détournements et de corruption explosent, il est quand même insupportable qu'on soit plus inquiet des pratiques intimes d'un dirigeant que de sa probité dans la gestion d'une entreprise. Car si l'on comprend bien ces travailleurs, irrités par ce qu'ils auraient vu dans cette vidéo, certaines pratiques privées, sexuelles ou intimes d'un patron sont plus condamnables qu'un scandale de corruption !!!

On est tenté de s'interroger sur l'empressement du syndicat à mobiliser les travailleurs pour pousser Hocine Riseau à la porte. Ce qui est en soi un précédent en Algérie.

Yacine K.