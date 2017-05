Un réseau de faussaires démantelé par la police à Batna

Une bande de trafiquants de faux billets a été neutralisée par les services de la police à Batna au bout d'une longue enquête.

Dans le cadre de la lutte contre le crime et le banditisme, les services d'intervention et de recherches de la sureté de la wilaya de Batna ont mis hors d'état de nuire une bande de trafiquants (faussaires de billets) composée de deux individus âgés entre 25 et 28 ans.

Selon nos informations, l'enquête minutieusement menée par les mêmes éléments et qui a duré plusieurs jours a permis de saisir d’importantes quantités de liasses de faux billets. Cette opération a permis aux éléments de recherches d'interpeller les deux individus dans la cité des 410-Logements avec en leur possession 492 faux billets en coupure de 2000 dinars, soit un montant de 92 millions de cts, a-t-on appris auprès de la même source.

Au bout de cette même opération de surveillance et de recherche, les limiers de la police de Batna ont réussi à démanteler tout le réseau. Tout les biens récupérés sur les prévenus, tels qu'un Scanner, quatre unités centrales, un disque dur, l’argent, machines d’impression avec cartouches de recharge et autres matériels ont été mis sous séquestre par les services de sécurité. Les faussaires ont été présentés devant le procureur général près le tribunal de Batna, ensuite ils ont été écroués. L’enquête se poursuit toujours afin de découvrir d'éventuelles ramifications du réseau.

De Batna : Abdelmadjid Benyahia