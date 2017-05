"La Rivière espérance" de Mack Nat Frawsen

Pour son quatrième livre, Mack Nat Frawsen nous offre une magnifique moisson de jolis poèmes glanés au pays de l'espérance.

On ne se lasse de lire, de relire, ces textes qui nous donnent de la joie, qui nous permettent de nous poser un peu dans ce monde qui va très vite, qui va, souvent, mal. "La vie des hommes est courte, elle ressemble à cette fleur qui éclot et se fane au gré des saisons", c'est cette phrase que l'auteur place en guise d'introduction à son livre. C'est une phrase-programme, elle résume, à elle seule, les différentes quêtes contenues dans ce nouveau recueil. Le poète va sur les chemins, il aime le goût de la liberté. "Comme un petit goût de la Liberté /Dans le feu de la lumière des étoiles /Tel le flocon de neige, vers l'éternité /L'âme plane, vogue dans le ciel /Toise les nuages qui se laissent porter/Par le vent et la lumière providentielle"

De souvenirs en souvenirs, Mack Nat Frawsen nous prend par la main pour saisir le meilleur en chaque chose, en chaque instant. Intitulé, "La Rivière espérance", ce nouveau livre est, à bien des égards, une ode à la joie. Mais le poète sait également saisir les moments difficiles de l'existence. "Mes nuages ne font que retenir la nuit/ Creusent les plaies fragiles de mes ennuis /Et le silence fait place au bruit de la pluie /Qui nourrit mes chagrins, en espoir réduit /Mon sourire se glace dans le rêve évanoui". Il y a aussi de la nostalgie dans ce recueil ; ainsi le poète se demande où se trouve cette lettre écrite à la main et les questions se font alors pesantes quand l'amour s'en va.

Poète sensible, Mack Nat Frawsen regarde le monde d'aujourd'hui avec les yeux d'un humaniste qui veut que les choses s'améliorent. "lL fuit les guerres/Sa vie dans la misère/Il affronte les vagues de la mer/Sur un bout de bois fragile il fait face à tous les périls/Sur le radeau frêle de l'exil". Mack Nat Frawsen n'occulte pas la solitude ; elle est dans de nombreux cœurs, le poète nous dit qu'elle peut être domptée. "La solitude s'apprend Au fil du temps"Elle n'est pas un fardeau" La mer, l'eau, les voyages, la tendresse et l'amour dominent ce recueil qui change de décor, de lieux au gré des jours, au gré des temps qui s'enfuient. "Chère Esperanza Oui, je demeure je demeure ce garçon sentimental/Qui continue à rêver du bleu du cristal/Et du noir olive de ton regard fatal Pour rallumer la flamme de l'amour idéal". "La Rivière espérance" est une myriades d'étoiles qui guident le lecteur vers les rivages de l'harmonie ; c'est un recueil qui vaut le détour. Mack Nat Frawsen avait déjà publié auparavant un roman, Le Voyage avec Elise et deux recueils de poésie, Le Vers de de la mélodie et Le Bleu du littoral.

Youcef Zirem

La Rivière espérance de Mack Nat Frawsen, Bookedition, 52 pages, 2017.