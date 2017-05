Ferhat Mehenni : "Nous soutenons toutes les revendications légitimes du Rif"

Depuis plusieurs jours, le président de l'ANAVAD a gardé le silence devant la situation qui prévaut dans le Rif Amazigh. Une position qui a alimenté suspicion et de nombreuses questions de la part de ses adversaires mais aussi des militants du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie.

Dans un entretien donné à l'agence Siwel, Ferhat Mehenni a tenu à souligner qu'"après plus de quinze ans de black-out contre nous, voilà qu’étrangement ce sont nos censeurs qui nous pressent de nous exprimer", rappelant par-là même le boycott dont il fait l'objet de la part des médias algériens. Puis de renvoyer ceux qui lui reprochent son silence à ce qui s'est passé à Bouira il y a quelques jours : "Cela fait dix jours que les Kabyles ont été sauvagement réprimés à Tuvirett sans que tous ceux qui semblent retrouver subitement leur conscience devant le Rif ne se soient sentis interpellés, rappelle-t-il. Cela ne les rebute pas de pratiquer à l’encontre des Kabyles ce qu’ils dénoncent injustement chez ces derniers par rapport aux Rifains."

A la solde du Makhzen ?

Et d'aller au fond des raisons de son silence : "Cela m’amène à en déduire que leur tapage médiatique sur notre supposé silence est trop sournois pour être honnête. Cette pression qu’ils veulent exercer sur nous met trop à nu leur mauvaise foi. En fait ils veulent faire croire que si le MAK-Anavad ne se prononce pas sur la révolte du Rif c’est pour ne pas gêner le Makhzen. Je n’ai pas lu par ailleurs que quelqu’un parmi eux se soit offusqué du silence y compris des Rifains devant le massacre des Kabyles. Mais dès lors que cela créditerait leurs ragots pernicieux selon lesquels nous serions à la solde du Maroc, cela leur suffit ! La question du soutien au Rif ne les intéresse que dans la mesure où elle pourrait être instrumentalisée pour casser du MAK et du Kabyle. Nous sommes sûrs qu’ils ne se soucient guère des revendications légitimes de nos frères du Rif, tout comme d’ailleurs ils n’ont cure des droits des Sahraouis dont ils soutiennent le droit à l’indépendance tout en considérant celui des Kabyles comme la pire des turpitudes."

Le président du MAK-Anavad affirme son soutien au mouvement de protestation du Rif. "Nous soutenons toutes les revendications légitimes formulées par les porte-voix du Rif et nous condamnons la répression tant nous sommes convaincus qu’ils n’y a pas de solution carcérale à un problème politique. La répression est contreproductive pour ceux qui y recourent. Le monde a changé. On ne réprime plus aussi impunément."

Enfin, Ferhat Mehenni condamne l'arrestation de Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de protestation et appelle à sa libération. "Je demande qu’il soit immédiatement remis en liberté. Je condamnerai violemment toute atteinte à son intégrité physique."

Puis il ajoute : "Pour nous il y a une différence de taille entre les mouvements et leurs directions, entre les révoltés et leurs porte-parole. Ce personnage est l’un de ceux qui donnent une certaine «image», une «visibilité» à la révolte du Rif. Mais l’actuelle révolte tire ses racines du Mouvement du 20 février 2011 et il serait dommage de la réduire à un seul individu, quel que soit son prestige. C’est une figure publique plus médiatique que d’autres".

Yacine K.