Le FFS entreprend sa restructuration en France

Le parti du Front des Forces socialistes (FFS) compte relancer ses sections dans l’émigration, et plus particulièrement en France.

Une Commission administrative de section (CAS) a été installée, ce dimanche, dans le onzième arrondissement de paris, par les militants de plus vieux parti d’opposition en Algérie, en vue de préparation du congrès de la section FFS pour la zone France Nord. Présidée par Madjid Rouar, chargé des relations internationales au FFS, la réunion a été sanctionnée par le lancement d’une campagne d’adhésions, la préparation du congrès de sections, mais surtout la réouverture d’une permanence pour ce parti à Paris.

Le FFS compte aussi redynamiser le parti en Belgique et au Canada, ainsi que dans d’autres pays européens, promet Madjid Rouar. Les résultats des dernières législatives ont été passés au peigne fin. Les militants du FFS regrettent à l’unanimité la volonté du régime algérien de cantonner le FFS à la Kabylie, "alors que des milliers de personnes ont voté pour le parti à travers toute l’Algérie, plus particulièrement à Chlef, Aïn Defla, Khenchela, Constantine, Batna", argue-t-on au FFS. En plus des anciens militants qui ont marqué leur présence, plusieurs jeunes émigrés se sont montrés déterminés à redynamiser le FFS dans l’émigration. "On reste mobilisés et actifs sur le terrain. Les résultats des dernières législatives n’altèrent en rien de notre volonté pour continuer le combat au sein du FFS. Au contraire" justifie une militante du FFS qui a pris part à la réunion du FFS de ce dimanche.

Abdenour Igoudjil