L'Algérie attend des excuses du Maroc, selon Messahel

L'ambassadeur du royaume du Maroc, Lahcène Abdelkhalek, a été convoqué, samedi au ministère des Affaires étrangères où il a été reçu par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Alger a décidé de rendre la monnaie de sa pièce à Rabat. Après la convocation vendredi de l'ambassadeur d'Algérie au Maroc par les autorités du Makhzen, le ministère des Affaires étrangères a fait de même. A cette occasion, Abdelkader Messahel a fait part à l’ambassadeur du Maroc des "vives protestations" de l’Algérie suite au "harcèlement" de la part de membres de la délégation marocaine, dont a été victime une jeune diplomate, membre de la délégation algérienne au séminaire du Comité des Nation unies sur la décolonisation, qui s’est tenu à Saint-Vincent-les-Grenadines, du 16 au 18 mai 2017, a assuré la même source.

"Ces provocations contre la diplomate algérienne ont amené les autorités de Saint-Vincent et les Grenadines à lui assurer une protection personnelle rapprochée", a soutenu le communiqué du MAE. Il a précisé à l'ambassadeur que "l’Algérie était en attente des excuses de la part du Maroc".

M. Messahel a par ailleurs signifié au diplomate marocain le caractère "inacceptable d’un tel comportement contraire aux règles élémentaires de bienséance et attentant à la courtoisie et aux us et coutumes diplomatiques".

Le ministre a soutenu que les éléments d’information relatifs à ce "fâcheux incident" en possession de la partie algérienne et vérifiables autant auprès des organisateurs et que des participants au séminaire, confirment les "agissements des membres de la délégation marocaine, en ajoutant que les détails de ces faits ont été portés à la connaissance du Secrétaire Général de l’ONU".

