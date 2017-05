Ferhat Mehenni demande au SG de l'Onu "la mise sous protection de la Kabylie"

Dans le courrier ci-parès, Ferhat Mehenni, président du GPK, demande au Secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, la mise sous protection internationale du peuple kabyle.

A Son Excellence

Monsieur Antonio Guterras

Secrétaire Général de l’ONU

Excellence,

La sauvagerie avec laquelle a été réprimée la marche d’aujourd’hui à Tuvirett (Bouira (120 km au Sud-est d’Alger) est inadmissible. Plusieurs blessés et plus de trois cents (300) arrestations parmi les manifestants dont Mme Rachida Ider, Koceila Ikken et Youcef Messouaf, responsables politiques du MAK-Anavad.

Cela fut déjà le cas, le 20 avril dernier, quand, pour commémorer le printemps kabyle (avril 1980) et le printemps noir (2001-2003), les manifestants ont été agressés physiquement par la police coloniale algérienne.

Il faut rappeler que la Kabylie ne s’est jamais sentie algérienne et que dès l’indépendance de celle-ci, il y eut une guerre entre les deux entités.

Entre 2001 et 2003, l’Algérie a abattu 128 Kabyles qui manifestaient pacifiquement.

Aujourd’hui, avec ce qui vient de se passer, la situation, très dangereuse depuis longtemps, risque de nouveau de dégénérer. Une armée raciste envers les Kabyles est préparée pour commettre un carnage sur des populations civiles désarmées.

Dans l’attente d’un rendez-vous avec vous et vos instances, notamment la Commission de décolonisation, pour vous remettre le Mémorandum d’autodétermination préparé par l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle en exil) pour la reconnaissance du droit du peuple kabyle à son indépendance, je vous sais gré de bien vouloir accéder à ces deux demandes d’urgence :

1)- Informer le Conseil de Sécurité sur la gravité de la situation qui prévaut en Kabylie,

2)- Mettre le peuple kabyle sous protection internationale.

En me tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, Veuillez agréer, Excellence, mes sentiments les meilleurs.

Exil, le 20/05/2017

M. Ferhat Mehenni, président de l’Anavad