Cinq faussaires de billets sous les verrous à Batna

Dans la journée de lundi, cinq jeunes individus (faussaires) ont été mis neutralisés par les services de la police du 9e arrondissement de la wilaya de Batna.

Selon nos informations, il s’agit de cinq jeunes individus âgés entre 18 et 24 ans impliqués dans une affaire de trafic de faux billets. Les faussaires ont été appréhendés par les services de police avec en leur possession 197 billets en fausse coupures de 1000 dinars. Selon la même source, les enquêteurs ont procédé à une perquisition dans un domicile de l’un d’entre eux et ont découvert un matériel informatique sophistiqué, des ordinateurs, des scanners, imprimantes de marque Canon et Brother de dernière génération, apprend-on.

Les faux monnayeurs ont été écroués aussitôt par le parquet de Batna. Une enquête a été diligentée par les services concernés afin de mettre du moins un terme à ce fléau qui a pris de l’ampleur en Algérie, notamment dans la wilaya de Batna.

De Batna, Abdelmadjid Benyahia