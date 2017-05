Ali Benouari, ancien ministre du Trésor, cité dans l'affaire des "Panama papers"

En 2000, l’ex-ministre du Trésor sous le gouvernement de Sid Ahmed Ghozali, avait créé une compagnie offshore pour "dissimuler la vente des actions qu’il détenait dans le capital de Société générale Algérie". C'est ce que révèle un article du Monde paru aujourd’hui 15 mai.

L’ancien ministre délégué au Trésor, a recouru selon Le Monde "aux services du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour créer une compagnie offshore, Beroll Group SA, enregistrée aux îles Vierges britanniques. Une compagnie dissoute un an et demi plus tard, le 31 octobre 2001, et destinée à servir de paravent à la cession, au profit de Khalifa Bank, des actions qu’il détenait dans le capital de Société générale Algérie (SGA), la filiale locale du groupe français Société générale", révèle l’enquête menée par Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) avec plus de 100 rédactions (dont Le Monde)

Le candidat à la présidentielle de 2014, Ali Benouari, ne voulait pas que son nom apparaisse, et pour cela il avait demandé de designer un administrateur local.

"Après réflexion, M. Ali Benouari ne souhaite pas apparaître comme administrateur de la société en marge. C’est pourquoi je vous prie de procéder à la désignation d’un administrateur local. Ce dernier fournira un pouvoir en blanc. La procuration sera faite soit en faveur de M. Ali Benouari soit, le cas échéant, en mon nom. Dès qu’une décision sera prise, je vous le ferai savoir", peut-on lire dans la correspondance adressée le 22 février 2000 par Pierre Richa, patron de la société fiduciaire Pierre Richa & Partners, à l’antenne genevoise de Mossack Fonseca.

L’enquête révèle également qu’il y aurait eu deux administrateurs locaux désignés par le cabinet avant de les remplacer par Ali Benouari sur demande de Pierre Richa. "Le nom du nouvel administrateur est Ali Benouari, d’Algérie, résidant à Genève. Veuillez préparer une décision pour l’ouverture d’un compte bancaire à Genève", a requis Pierre Richa dans une autre correspondance adressée à Mossack Fonseca en août 2000

La rédaction