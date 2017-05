Pressions et les menaces sur TSA: le Matin d'Algérie exprime sa solidarité

Notre confrère TSA, site d'information algérien en ligne, dénonce les pressions exercées par Abdelaziz Benali Cherif, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui selon le journal, "multiplie les pressions et les intimidations à l’encontre de la rédaction."

Le journal explique que depuis "la publication d’un nouvel article sur son refus d’appliquer la décision de justice prononcée dans la même affaire, Abdelaziz Benali Cherif, a clairement menacé le responsable de la rédaction et l’entreprise éditrice de TSA", pouvait-on lire.

Et d'ajouter que "la direction de TSA dénonce ces intimidations et interpelle officiellement Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères.". Le journal explique que la direction va " saisir les organisations de défense de la liberté de la presse.".

Soucieuse de la liberté d'informer, du maintien et de la pérennité des médias les plus éclectiques, la rédaction du Matin d'Algérie, exprime sa solidarité avec TSA et dénonce avec force et fermeté toutes formes de pressions, qui peuvent s'exercer sur les journalistes algériens, et dont le but suprême est de museler la liberté de la presse.

La rédaction de TSA comme celle d'Algérie-focus dont la rédaction est toujours en conflit avec une partie des actionnaires pour cause de pressions d'entreprises privées peuvent compter sur notre soutien.

La rédaction