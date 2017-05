Un compte caché du fils de l'ancien PDG de Sonatrach, révélé par les " Panamas Papers "

Mohamed Reda Meziane, fils de l’ancien PDG de Sonatrach, et l’un des principaux acteurs de la malheureuse affaire dite « Sonatrach I » a, selon Le Monde, au moins pu cacher à la police judiciaire algérienne un compte en suisse.

Condamné à six ans de prison ferme, Mohamed Reda Meziani avait déclaré lors de son procès, qui s’était déroulé de décembre 2015 à février 2016, qu’il ne disposait que de trois comptes bancaires (Barclays, Crédit Lyonnais et Crédit agricole) et qu’il avait cédé son appartement parisien à ses deux enfants (afin d’échapper probablement au fisc). Mais selon l’enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) avec plus de 100 rédactions (dont Le Monde), " montrent qu’en décembre 2008, M. Meziane avait ouvert un autre compte, dans une agence genevoise de Crédit suisse cette fois-ci, par le biais de la société fiduciaire Junod, Muhlstein, Lévy & Puder (JMLP). Dans les livres de Crédit suisse, le fichier d’information clients de Mohamed Reda Meziane est répertorié sous le numéro 153729 ", revèle l’article du Monde.

Selon les " Panama Papers ", la société JMLP a recouru aux services du célèbre cabinet Panaméen Massack Fonsceca, pour dissimuler le compte sous une société fictive dans les îles Panaméennes, Jaxia Associates Inc.

" Cette compagnie offshore, dissoute en avril 2010 quand Mohamed Reda Meziane était en prison dans le cadre de l’instruction, a été administrée à partir de décembre 2008 par une autre société écran, Capfid Management Services SA, panaméenne celle-là et enregistrée sous les noms des gestionnaires de fortune de la société JMLP ", écrit le journal Le Monde.

À la lumière de ce nouveau rebondissement, que fera la justice algérienne ? Ouvrira –t-elle de nouveau le procès, afin de verser les nouveaux éléments apportés par le consortium international des journalistes d’investigation? L’État procédera-t-il à une enquête lui permettant de récupérer l’argent détourné illégalement ? Assisterons-nous à une aggravation de la peine de Mohammed Réda Meziane, qui, en plus des 6 ans passés en détention préventive, n’a écopé que d’une ridicule amande de 16 700 euros soit 2 millions de dinars ? Le ministre de la Justice devrait nous apporter des réponses.

La rédaction