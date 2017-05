Louisa Hanoune : " le vote blanc des militaires traduit leur refus du régime"

La chef du parti des travailleurs algériens Louisa Hanoune, continue de s’attaquer aux organisateurs des dernières législatives.

Pour elle, son parti a été spolié, et les voix qu’il a obtenues ont été détournées en faveur du FLN et du RND. " L’opération a été organisée et préméditée. Cela a commencé de Skikda où pas moins de 15200 bulletins en notre faveur ont été déchirés. Même chose pour Oran. Nos voix ont été attribuées par la suite au FLN " insiste-t-elle.

Dans son intervention, ce samedi 13 mai, à l’ouverture des travaux du bureau politique du PT, Mme Hanoune croit savoir que les " militaires ont voté blanc " et que cela veut dire que ces derniers " ne cautionnent plus le régime algérien", ce qui explique selon elle, le nombre considérable des votes blancs (près de deux millions). " Le vote blanc des militaires est un tournant qualitatif. Bien qu’ils soient obligés de participer, leur vote nul traduit un refus du régime et de l’instrumentalisation de l’armée par la junte au pouvoir "

Pour elle, la prochaine assemblée est un " véritable danger " pour le pays. " Ce scrutin devrait être invalidé. Les élections devraient être refaites " estime-t-elle.

Par ailleurs, Louisa Hanoune doute que la participation ait dépassé les 20 %. " Selon les données en notre possession, le taux de participation ne peut dépasser les 20 %"

