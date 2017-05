Batna recevra les 94 milliards qui manquaient à l'achèvement d'hôpitaux

Une visite inopinée a été effectuée samedi dans la nuit par l'ancien ministre de la Santé, de la population et de la réforme de hospitalière, Abdelmalek Boudiaf dans la wilaya de Batna,

L’arrivée surprise d'Abdelmalek Boudiaf en fin d'après midi a secoué plusieurs personnes liées à ce secteur de santé, notamment les polycliniques et autres structures du genre. La visite a duré jusqu'à 23h. Le ministre en compagnie du président de syndicat national des paramédicaux, Ghachi Lounes, du secrétaire général de la wilaya, Belkhateb Mohamed ainsi que le staff médical s'est rendu à l'école du paramédicale puis à l'hôpital CHU de Batna, afin d'annoncer publiquement l'apport qu'il avait promis quelque temps auparavant aux citoyens de la commune de T'kout, c'est-à-dire une enveloppe de 94 milliards pour finaliser l’hôpital en cours d'achèvement et dont les travaux de chantier ont été à l’arrêt pour des raisons de non-paiement dû à la crise économique.

Les habitants de la commune de T'kout notamment les malades atteints de la silicose sauront apprécier l'ouverture de cet hôpital. Sachant d'avance, que toute personne qui exerce ce métier de tailleur de pierre a de très forts risques d'être atteinte de la silicose ne sera pas épargnée. Cette maladie meurtrière n'a épargnée aucune personne à ce jour et a fait 165 décès.

Les trois structures de santé situées à travers la wilaya, tels que, la commune de Ras-El-Ayoune, T'Kout et enfin Theniet El-Abed seront inaugurées et même opérationnels dans trois mois a promis le ministre de la SPRH, Abdelmalek Boudiaf.

En outre, le ministre a également présidé une cérémonie de remise de cadeaux en guise de sympathie avec le professeur Bouarroudj Mohamed en gynécologie les quelques sages femmes partantes parties en retraite. Hasard du caalendrier, la visite du ministre a coïncidée avec la journée mondiale des sages femmes.

Le professeur Chaouche et son staff présents à la cérémonie ont été félicités et remerciés pour leur dévouement et leurs réussites (en néphrologie) apportées aux patients ayant nécessité une transplantation rénale. Sachant que 165 personnes ont été greffées avec succès par le professeur Chaouche et son staff. Affaire à suivre donc

De Batna, Abdelmadjid Benyahia